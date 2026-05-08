Українські дрони вдарили по будівлі аеронавігації: зупинено роботу 13 аеропортів у РФ

У Росії тимчасово призупинено роботу 13 аеропортів після попадання українських безпілотників по будівлі філії «Аеронавігація Півдня Росії» у Ростові-на-Дону.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Міністерстві транспорту РФ.

Зокрема, перестали приймати та відправляти літаки аеропорти Астрахані, Владикавказу, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Елісти.

У Мінтрансі РФ зауважили, що разом із "Росавіацією", авіакомпаніями та аеропортами змінюють розклад. Інформацію про подальшу роботу пообіцяли надати пізніше.

Як пишуть рос ЗМІ, у південних аеропортах Росії затримано і скасовано понад 80 рейсів, в очікуванні вильоту перебувають не менше 14 тис. пасажирів. Польоти зупинені щонайменше до 12 травня.

У ніч проти 8 травня через атаку безпілотників обмеження на польоти вводили також в аеропортах Пермі, Сочі, Уфи, Іжевська, Бугульми, Нижньокамська, Казані, Чебоксар, Самари та Ульяновська. У Москві роботу призупиняв аеропорт Внуково, а в Домодєдово прийом та випуск рейсів проводився за погодженням.

Як повідомляв губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар, унаслідок падіння уламків БпЛА є руйнування в містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, Росія звернулася до ІКАО із закликом послабити санкції, запроваджені після її вторгнення в Україну, включаючи обмеження на постачання запасних частини для літаків, які є критично важливими для безпеки польотів.

З лютого 2022 року західні санкції обмежили доступ Росії до придбання як нових іноземних літаків, так і до запчастин до повітряних суден.

За даними інсайдерів, російські авіакомпанії закуповували запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus, через складні непрямі маршрути. Кремль намагається домогтися зняття обмежень на постачання, заявляючи, що вони є критичними для безпеки польотів її флоту.