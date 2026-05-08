Украинские дроны ударили по зданию аэронавигации: остановлена работа 13 аэропортов в РФ

Аэропорт в Сочи не работает. Фото: росСМИ

В России временно приостановлена работа 13 аэропортов после попадания украинских беспилотников по зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

В частности, перестали принимать и отправлять самолеты в аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

В Минтрансе РФ отметили, что вместе с "Росавиацией", авиакомпаниями и аэропортами меняют расписание. Информацию о дальнейшей работе пообещали предоставить позже.

Как пишут рос СМИ, в южных аэропортах России задержаны и отменены более 80 рейсов, в ожидании вылета находятся не менее 14 тыс. пассажиров. В ночь на 8 мая из-за атаки беспилотников ограничения на полеты вводили также в аэропортах Перми, Сочи, Уфы, Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Самары и Ульяновска. В Москве работу приостанавливал аэропорт Внуково, а в Домодедово прием и выпуск рейсов производился по согласованию.

Как сообщал губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь, в результате падения обломков БпЛА является разрушение в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону.

Напомним, Россия обратилась в ИКАО с призывом   ослабить санкции,   введены после ее вторжения в Украину, включая ограничения на поставку запасных части для самолетов, которые критически важны для безопасности полетов.

С февраля 2022 г. западные санкции ограничили доступ России к приобретению как новых иностранных самолетов, так и к запчастям к воздушным судам.

По данным инсайдеров, российские авиакомпании закупали запчасти для более чем 700 самолетов, преимущественно Airbus, из-за сложных косвенных маршрутов. Кремль пытается добиться снятия ограничений на поставки, заявляя, что они являются критическими для безопасности полетов ее флота.

Автор:
Светлана Манько