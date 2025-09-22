Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Наличный курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нехватка запчастей: Россия просит ослабить санкции из-за проблем безопасности в гражданской авиации — Reuters

самолет Вoeing
Гражданским самолетам в РФ не хватает запчастей. / Freepik

Россия обратилась в Агентство гражданской авиации ООН (ИКАО) с призывом ослабить санкции, введенные после ее вторжения в Украину, включая ограничения на поставку запасных части для самолетов, критически важных для безопасности полетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

С февраля 2022 года западные санкции ограничили доступ России к приобретению как новых иностранных самолетов, так и к запчастям к воздушным судам.

По данным инсайдеров, российские авиакомпании закупали запчасти для более чем 700 самолетов, преимущественно Airbus, из-за сложных косвенных маршрутов. Кремль пытается добиться снятия ограничений на поставки, заявляя, что они являются критическими для безопасности полетов ее флота.

Эти усилия создают затруднения для ассамблеи ИКАО в Монреале, которая начинается на этой неделе. В рабочих документах Россия утверждает, что санкции противоречат мировым правилам. Также РФ с 2022 года пытается получить место в руководящем совете ИКАО, который состоит из 36 государств.

По данным источников в российской авиации, флот российских самолетов Boeing и Airbus стареет, и не все детали можно импортировать из-за "серых" схем. Авиационная надзорная организация "Росавиация" и Министерство транспорта страны-агрессорки официально никак не комментируют ситуацию с трудностями своего авиафлота, однако недавние инциденты свидетельствуют о внутреннем кризисе в гражданской авиации. К примеру, в конце июля на Дальнем Востоке России разбился самолет Ан-24 советской эпохи, построенный в 1976 году, в результате чего погибли все 48 человек на борту.

В документах, поданных Москвой в ИКАО, также критикуют закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановку сертификатов годности для полетов, а также запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов.

Напомним, 19 сентября Европейская комиссия приняла 19-й пакет санкций против Российской Федерации.

Автор:
Татьяна Ковальчук