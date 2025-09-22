Нехватка запчастей: Россия просит ослабить санкции из-за проблем безопасности в гражданской авиации — Reuters

Россия обратилась в Агентство гражданской авиации ООН (ИКАО) с призывом ослабить санкции, введенные после ее вторжения в Украину, включая ограничения на поставку запасных части для самолетов, критически важных для безопасности полетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

С февраля 2022 года западные санкции ограничили доступ России к приобретению как новых иностранных самолетов, так и к запчастям к воздушным судам.

По данным инсайдеров, российские авиакомпании закупали запчасти для более чем 700 самолетов, преимущественно Airbus, из-за сложных косвенных маршрутов. Кремль пытается добиться снятия ограничений на поставки, заявляя, что они являются критическими для безопасности полетов ее флота.

Эти усилия создают затруднения для ассамблеи ИКАО в Монреале, которая начинается на этой неделе. В рабочих документах Россия утверждает, что санкции противоречат мировым правилам. Также РФ с 2022 года пытается получить место в руководящем совете ИКАО, который состоит из 36 государств.

По данным источников в российской авиации, флот российских самолетов Boeing и Airbus стареет, и не все детали можно импортировать из-за "серых" схем. Авиационная надзорная организация "Росавиация" и Министерство транспорта страны-агрессорки официально никак не комментируют ситуацию с трудностями своего авиафлота, однако недавние инциденты свидетельствуют о внутреннем кризисе в гражданской авиации. К примеру, в конце июля на Дальнем Востоке России разбился самолет Ан-24 советской эпохи, построенный в 1976 году, в результате чего погибли все 48 человек на борту.

В документах, поданных Москвой в ИКАО, также критикуют закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановку сертификатов годности для полетов, а также запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов.

Напомним, 19 сентября Европейская комиссия приняла 19-й пакет санкций против Российской Федерации.