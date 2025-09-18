Запланована подія 2

Эстония расширяет санкции против России: под запрет попадет сжиженный газ

сжиженный газ
Эстония запретит российский СПГ с 2026 года / Depositphotos

Эстония анонсировала расширение санкций против России, которое предусматривает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2026 года. Цель решения – уменьшить военные доходы Москвы и усилить энергетическую безопасность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Err.ee.

Эстония расширяет санкции против России

17 сентября министр иностранных дел Маргус Цахкна подал правительству предложение о продлении и расширении действующих санкций против России. Документ предусматривает распространение запрета не только на используемый в распределительных сетях газ, но и на весь импортированный сжиженный природный газ.

Отмечается, что ограничение вступит в силу с 1 января 2026, что дает бизнесу время для адаптации. Как отметил Цахкна, цель – сокращение доходов, которые Россия получает от энергоресурсов и направляет на войну против Украины. Аналогичные запреты также используются в Беларуси.

Подобные ограничения по российской СПГ ввели и другие страны региона — Финляндия, Латвия и Литва. В то же время, ЕС реализует программу RePowerEU, которая направлена на отказ от российского газа и нефти.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, но европейцы должны усилить собственные и отказаться от российской нефти и газа.

Автор:
Ольга Опенько