Австралия снижает предельную цену на российскую нефть и вводит санкции против "теневого флота"

Правительство Австралии усиливает давление на Россию, снижая предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель и вводит санкции против еще 95 судов так называемого "теневого флота".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Австралии.

Этот шаг, сделанный совместно с международными партнерами (ЕС, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Япония), должен уменьшить доходы России от продажи нефти, которые используются для финансирования войны против Украины. Правительство страны продолжает поддерживать полный запрет на импорт российских нефтепродуктов.

Также Австралия вводит санкции против 95 дополнительных судов, относящихся к российскому "теневому флоту". Эти суда используются для обхода международных санкций и сокрытия реальных объемов торговли. Всего с июня 2025 года Австралия наложила санкции более чем на 150 таких судов.

"Судовые теневого флота используются для обхода международных санкций и поддержки военной экономики России. Они также создают серьезные риски для окружающей среды и морской безопасности, действуя с использованием обманчивых методов, включая переход под другой флаг, отключение систем отслеживания и работу с неадекватным страхованием, позволяющим незаконную торговлю российской нефтью и другими подпадающими под санкции товарами", — говорится в сообщении.

Всего в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Австралия ввела более 1600 санкций. Этим правительство стремится поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и ослабить финансовую способность Кремля продолжать войну. Австралия призывает Россию немедленно прекратить войну и вывести свои войска.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины", - отметили в МИД Австралии.

Напомним, Япония и Новая Зеландия 12 сентября одновременно объявили о снижении предельной цены на российскую сырую нефть. Этот шаг является частью международных усилий, направленных на сокращение доходов РФ, используемых для финансирования войны против Украины.