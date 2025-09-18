Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Австралия снижает предельную цену на российскую нефть и вводит санкции против "теневого флота"

Санкции
Австралия усиливает давление на Россию. / Depositphotos

Правительство Австралии усиливает давление на Россию, снижая предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель и вводит санкции против еще 95 судов так называемого "теневого флота".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Австралии.

Этот шаг, сделанный совместно с международными партнерами (ЕС, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Япония), должен уменьшить доходы России от продажи нефти, которые используются для финансирования войны против Украины. Правительство страны продолжает поддерживать полный запрет на импорт российских нефтепродуктов.

Также Австралия вводит санкции против 95 дополнительных судов, относящихся к российскому "теневому флоту". Эти суда используются для обхода международных санкций и сокрытия реальных объемов торговли. Всего с июня 2025 года Австралия наложила санкции более чем на 150 таких судов.

"Судовые теневого флота используются для обхода международных санкций и поддержки военной экономики России. Они также создают серьезные риски для окружающей среды и морской безопасности, действуя с использованием обманчивых методов, включая переход под другой флаг, отключение систем отслеживания и работу с неадекватным страхованием, позволяющим незаконную торговлю российской нефтью и другими подпадающими под санкции товарами", — говорится в сообщении.

Всего в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Австралия ввела более 1600 санкций. Этим правительство стремится поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и ослабить финансовую способность Кремля продолжать войну. Австралия призывает Россию немедленно прекратить войну и вывести свои войска.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины", - отметили в МИД Австралии.

Напомним, Япония и Новая Зеландия 12 сентября одновременно объявили о снижении предельной цены на российскую сырую нефть. Этот шаг является частью международных усилий, направленных на сокращение доходов РФ, используемых для финансирования войны против Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук