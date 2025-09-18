Австралія знижує граничну ціну на російську нафту та запроваджує санкції проти "тіньового флоту"

Уряд Австралії посилює тиск на Росію, знижуючи граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,60 за барель та запроваджує санкції проти ще 95 суден так званого "тіньового флоту".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Австралії.

Цей крок, зроблений спільно з міжнародними партнерами (ЄС, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Японія), має на меті зменшити доходи Росії від продажу нафти, які використовуються для фінансування війни проти України. Уряд країни і надалі підтримує повну заборону на імпорт російських нафтопродуктів.

Також Австралія запроваджує санкції проти 95 додаткових суден, які належать до російського "тіньового флоту". Ці судна використовуються для обходу міжнародних санкцій та приховування реальних обсягів торгівлі. Загалом з червня 2025 року Австралія наклала санкції на понад 150 таких суден.

"Судна тіньового флоту використовуються для обходу міжнародних санкцій та підтримки воєнної економіки Росії. Вони також створюють серйозні ризики для навколишнього середовища та морської безпеки, діючи з використанням обманливих методів, включаючи перехід під інший прапор, відключення систем відстеження та роботу з неадекватним страхуванням, що дозволяє незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що підпадають під санкції", — йдеться у повідомленні.

Загалом, у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Австралія запровадила понад 1600 санкцій. Цим уряд країни прагне підтримати суверенітет і територіальну цілісність України та послабити фінансову спроможність Кремля продовжувати війну. Австралія закликає Росію негайно припинити війну та вивести свої війська.

"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України", — зазначили в МЗС Австралії.

Нагадаємо, Японія та Нова Зеландія 12 вересня одночасно оголосили про зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною міжнародних зусиль, спрямованих на скорочення доходів РФ, які використовуються для фінансування війни проти України.