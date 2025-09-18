Естонія розширює санкції проти Росії: під заборону потрапить зріджений газ

Естонія анонсувала розширення санкцій проти Росії, яке передбачає повну заборону імпорту російського зрідженого природного газу з 2026 року. Мета рішення — зменшити воєнні доходи Москви та посилити енергетичну безпеку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Err.ee.

Естонія розширює санкції проти Росії

17 вересня міністр закордонних справ Маргус Цахкна подав уряду пропозицію про продовження та розширення чинних санкцій проти Росії. Документ передбачає поширення заборони не лише на газ, що використовується у розподільчих мережах, а й на весь імпортований зріджений природний газ.

Зазначається, що обмеження набуде чинності з 1 січня 2026 року, що дає бізнесу час для адаптації. Як зазначив Цахкна, мета — скорочення доходів, які Росія отримує від енергоресурсів і спрямовує на війну проти України. Аналогічні заборони також застосовуються до Білорусі.

Схожі обмеження щодо російського ЗПГ запровадили й інші країни регіону — Фінляндія, Латвія та Литва. Водночас ЄС реалізує програму RePowerEU, яка спрямована на відмову від російського газу та нафти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий ввести нові санкції проти Росії, але європейці повинні посилити власні та відмовитися від російської нафти та газу.