Нестача запчастин: Росія просить послабити санкції через проблеми безпеки в цивільній авіації – Reuters

Росія звернулася до Агентства цивільної авіації ООН (ІКАО) із закликом послабити санкції, запроваджені після її вторгнення в Україну, включаючи обмеження на постачання запасних частини для літаків, які є критично важливими для безпеки польотів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

З лютого 2022 року західні санкції обмежили доступ Росії до придбання як нових іноземних літаків, так і до запчастин до повітряних суден.

За даними інсайдерів, російські авіакомпанії закуповували запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus, через складні непрямі маршрути. Кремль намагається домогтися зняття обмежень на постачання, заявляючи, що вони є критичними для безпеки польотів її флоту.

Ці зусилля створюють складнощі для асамблеї ІКАО в Монреалі, яка розпочинається цього тижня. У робочих документах Росія стверджує, що санкції суперечать світовим правилам. Також РФ вкотре з 2022 року намагається отримати місце в керівній раді ІКАО, яка складається з 36 держав.

За даними джерел в російській авіації, флот російських літаків Boeing та Airbus старіє, і не всі деталі можна імпортувати через "сірі" схеми. Авіаційна наглядова організація "Росавіація" та Міністерство транспорту країни-агресорки офіційно ніяк не коментують ситуацію з труднощами свого авіафлоту, однак нещодавні інциденти свідчать про внутрішню кризу в цивільній авіації. Наприклад, наприкінці липня на Далекому Сході Росії розбився літак Ан-24 радянської епохи, побудований у 1976 році, в результаті чого загинули всі 48 людей на борту.

В документах, поданих Москвою до ІКАО, також критикують закриття повітряного простору 37 держав для російських авіакомпаній, призупинення сертифікатів придатності для польотів, а також заборону на технічне обслуговування та страхування літаків.

Нагадаємо, 19 вересня Європейська комісія ухвалила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації.