Україна посилює енергосистему: 236 МВт швидких резервів почнуть працювати з грудня 2025 року

З 1 грудня 2025 року українська енергосистема отримає до 236 МВт швидкодіючих резервів завдяки четвертому спецаукціону НЕК “Укренерго”, в якому 14 компаній підтвердили участь фінансовими гарантіями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укренерго".

Енергетика отримає підсилення

З грудня 2025 року українську енергосистему посилять до 236 МВт нових швидких резервів, які забезпечуватимуть баланс у мережі. Такі результати показав четвертий довгостроковий спецаукціон НЕК "Укренерго" із закупівлі допоміжних послуг автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).

Із 21 компанії-переможця 14 уже внесли фінансове забезпечення, що гарантує дотримання графіків будівництва та введення в експлуатацію нового генеруючого обладнання.

Середньозважені ціни на послуги, підтверджені фінансовим забезпеченням, склали:

за завантаження — 951,06 грн/МВт;

за симетричний резерв — 786,95 грн/МВт.

У разі стабільності цін, НЕК "Укренерго" очікує зекономити майже 5 млрд грн протягом п’яти років.

Про спецаукціон "Укренерго"

27 травня 2025 року відбувся четвертий довгостроковий спецаукціон НЕК "Укренерго" на закупівлю допоміжних послуг строком на п’ять років. Йшлося про послуги автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ), які є критично важливими для стабільної роботи енергосистеми.

У торгах взяли участь 52 компанії — як діючі виробники електроенергії, так і інвестори, які планують збудувати нові газопоршневі, газотурбінні електростанції, об’єкти на біомасі та системи накопичення енергії. Усі ці потужності повинні реагувати на команди диспетчера протягом 15 хвилин.

За підсумками чотирьох таких аукціонів НЕК "Укренерго" вже законтрактувала до 788 МВт резервної потужності. Це забезпечить будівництво 863 МВт нових генеруючих установок, які мають ввести в експлуатацію в період з 17 серпня 2025 до 17 жовтня 2026 року — залежно від умов кожного аукціону.

Нагадаємо, "Укренерго" планує провести кілька щомісячних аукціонів цього року, щоб розподілити доступ до міждержавних ліній електропередач для імпорту та експорту електроенергії.