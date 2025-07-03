Украина усиливает энергосистему: 236 МВт быстрых резервов заработают с декабря 2025 года

С 1 декабря 2025 года украинская энергосистема получит до 236 МВт быстродействующих резервов благодаря четвертому спецаукциону НЭК "Укрэнерго", в котором 14 компаний подтвердили участие финансовыми гарантиями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Энергетика получит усиление

С декабря 2025 года украинскую энергосистему усилят до 236 МВт новых быстрых резервов, обеспечивающих баланс в сети. Такие результаты показал четвертый долгосрочный спецаукцион НЭК "Укрэнерго" по закупке вспомогательных услуг автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ).

Из 21 победившей компании 14 уже внесли финансовое обеспечение, что гарантирует соблюдение графиков строительства и ввода в эксплуатацию нового генерирующего оборудования.

Средневзвешенные цены на услуги, подтвержденные финансовым обеспечением, составили:

за загрузку — 951,06 грн/МВт;

за симметричный резерв — 786,95 грн/МВт.

В случае стабильности цен НЭК "Укрэнерго" ожидает сэкономить почти 5 млрд грн в течение пяти лет.

О спецаукционе "Укрэнерго"

27 мая 2025 года состоялся четвертый долгосрочный спецаукцион НЭК "Укрэнерго" на закупку вспомогательных услуг сроком на пять лет. Речь шла об услугах автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ), которые критически важны для стабильной работы энергосистемы.

В торгах приняли участие 52 компании, как действующие производители электроэнергии, так и инвесторы, которые планируют построить новые газопоршневые, газотурбинные электростанции, объекты на биомассе и системы накопления энергии. Все эти мощности должны реагировать на команды диспетчера в течение 15 минут.

По итогам четырех таких аукционов НЭК "Укрэнерго" уже законтрактовала до 788 МВт резервной мощности. Это обеспечит строительство 863 МВт новых генерирующих установок, которые должны быть введены в эксплуатацию в период с 17 августа 2025 по 17 октября 2026 года — в зависимости от условий каждого аукциона.

Напомним, "Укрэнерго" планирует провести несколько ежемесячных аукционов в этом году, чтобы распределить доступ к межгосударственным линиям электропередач для импорта и экспорта электроэнергии.