Результати "Рамштайну": Україна отримає $38 мільярдів військової допомоги у 2026 році

За результатами чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”), партнери підтвердили масштабний бюджет підтримки на 2026 рік, який складе $38 млрд. Це один із найбільших пакетів фінансування за весь час повномасштабного вторгнення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, понад $6 млрд у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на PURL, $2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

Також Україна домовилася з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Точна кількість буде оголошена після фінального погодження лідерами країн.

Хто і скільки інвестує в українську перемогу

Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році.

виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році. Німеччина виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт "купола" ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд.

виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт "купола" ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд. Норвегія виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL.

виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL. Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL.

зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL. Бельгія виділить цьогоріч €1 млрд на військову допомогу.

виділить цьогоріч €1 млрд на військову допомогу. Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік.

анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік. Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році.Іспанія надає $1,2 млрд у 2026 році.

оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році.Іспанія надає $1,2 млрд у 2026 році. Канада виділяє $50 млн на "данську модель" та $45 млн на медичну підтримку.Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund.

виділяє $50 млн на "данську модель" та $45 млн на медичну підтримку.Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund. Литва виділяє $265 млн у цьому році.

виділяє $265 млн у цьому році. Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.

надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України. Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України.

також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України. Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL.

анонсувала новий внесок в ініціативу PURL. Португалія анонсувала внески у PURL та "чеську ініціативу", передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.

анонсувала внески у PURL та "чеську ініціативу", передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE. Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.

підсилить нашу ППО своїм внеском. Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.

Федоров додав, що Україна прийшла на "Рамштайн" не лише із запитами, а з конкретним планом реалізації оборонних цілей, погоджених президентом.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров та його канадський колега Девід Макгінті узгодили деталі нового пакету допомоги, головним елементом якого стали ракети AIM класу "повітря - повітря" середньої дальності.