Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Посилення ППО: Канада передасть Україні ракети AIM класу "повітря — повітря"

ракета AIM-120
Ракета AIM-120. / Вікіпедія

Міністр оборони України Михайло Федоров та його канадський колега Девід Макгінті узгодили деталі нового пакету допомоги, головним елементом якого стали ракети AIM класу "повітря — повітря" середньої дальності. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Ця зброя спеціально призначена для перехоплення крилатих ракет та захисту повітряного простору. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.

Окремо було відзначено внесок Канади в ініціативу PURL. За даними оборонного відомства, останні внески Канади в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак ворога. Україна розраховує на продовження підтримки PURL і впродовж поточного року.

Також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка військовослужбовців ЗСУ. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки.

Нагадаємо, у червні 2025 року Канада оголосила про виділення Україні нового пакету оборонної допомоги на суму 2 мільярди канадських доларів, що становить близько 1,5 мільярда доларів США.

Автор:
Тетяна Ковальчук