Посилення ППО: Канада передасть Україні ракети AIM класу "повітря — повітря"

Міністр оборони України Михайло Федоров та його канадський колега Девід Макгінті узгодили деталі нового пакету допомоги, головним елементом якого стали ракети AIM класу "повітря — повітря" середньої дальності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Ця зброя спеціально призначена для перехоплення крилатих ракет та захисту повітряного простору. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.

Окремо було відзначено внесок Канади в ініціативу PURL. За даними оборонного відомства, останні внески Канади в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак ворога. Україна розраховує на продовження підтримки PURL і впродовж поточного року.

Також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка військовослужбовців ЗСУ. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки.

Нагадаємо, у червні 2025 року Канада оголосила про виділення Україні нового пакету оборонної допомоги на суму 2 мільярди канадських доларів, що становить близько 1,5 мільярда доларів США.