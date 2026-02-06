Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Усиление ПВО: Канада передаст Украине ракеты AIM класса "воздух — воздух"

ракета AIM-120
Ракета AIM-120. / Википедия

Министр обороны Украины Михаил Федоров и его канадский коллега Дэвид Макгинти согласовали детали нового пакета помощи, главным элементом которого стали ракеты AIM класса "воздух — воздух" средней дальности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Это оружие специально предназначено для перехвата крылатых ракет и защиты воздушного пространства. Вооружение уже находится в процессе трансфера в Украину.

Отдельно был отмечен вклад Канады в инициативу PURL. По данным оборонного ведомства, последние взносы Канады в рамках программы стали решающими для отражения массированных воздушных атак противника. Украина рассчитывает на продолжение поддержки PURL и в текущем году.

Также обсудили соглашение о содействии производству беспилотников. У стран есть значительные перспективы промышленного сотрудничества между украинскими и канадскими правительствами и компаниями. Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.

Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка военнослужащих ВСУ. Стороны обсудили трансформацию системы подготовки, в частности, переход к модели, в которой лучшие специалисты обучают других, а учебные центры постепенно перемещаются под землю для повышения безопасности.

Напомним, в июне 2025 года Канада объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму 2 миллиарда канадских долларов, что составляет около 1,5 миллиарда долларов США.

Автор:
Татьяна Ковальчук