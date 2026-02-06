Усиление ПВО: Канада передаст Украине ракеты AIM класса "воздух — воздух"

Министр обороны Украины Михаил Федоров и его канадский коллега Дэвид Макгинти согласовали детали нового пакета помощи, главным элементом которого стали ракеты AIM класса "воздух — воздух" средней дальности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Это оружие специально предназначено для перехвата крылатых ракет и защиты воздушного пространства. Вооружение уже находится в процессе трансфера в Украину.

Отдельно был отмечен вклад Канады в инициативу PURL. По данным оборонного ведомства, последние взносы Канады в рамках программы стали решающими для отражения массированных воздушных атак противника. Украина рассчитывает на продолжение поддержки PURL и в текущем году.

Также обсудили соглашение о содействии производству беспилотников. У стран есть значительные перспективы промышленного сотрудничества между украинскими и канадскими правительствами и компаниями. Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.

Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка военнослужащих ВСУ. Стороны обсудили трансформацию системы подготовки, в частности, переход к модели, в которой лучшие специалисты обучают других, а учебные центры постепенно перемещаются под землю для повышения безопасности.

Напомним, в июне 2025 года Канада объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму 2 миллиарда канадских долларов, что составляет около 1,5 миллиарда долларов США.