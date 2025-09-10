30-й "Рамштайн": нові Patriot, літаки Mirage, тисячі дронів і мільярди євро допомоги Україні

Під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міжнародні партнери підтвердили, що підтримка України не лише триватиме, а й буде посилюватися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що Європейський Союз підтвердив своє зобов’язання передати Україні 2 мільйони боєприпасів, з яких уже зібрано 80%. Також ЄС розглядає можливість спрямувати 6,6 млрд євро з Фонду миру на закупівлю американського озброєння для України.

Окрім цього, буде використано механізм SAFE для інвестицій в оборонну промисловість, а вже у жовтні та листопаді очікується надходження по 4 млрд євро на підтримку нашої держави.

Німеччина оголосила про передачу двох систем Patriot та про внесок у ініціативу PURL у розмірі 500 млн євро. Крім того, Берлін профінансує закупівлю українських далекобійних дронів на суму 300 млн євро. Велика Британія профінансує виготовлення кількох тисяч далекобійних ударних дронів, які протягом наступних 12 місяців будуть доставлені в Україну.

Норвегія виділить 8 млрд доларів на підтримку України у 2026 році, завершить контрактування дронів-перехоплювачів, а також забезпечить постачання озброєння для однієї з українських бригад, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії. Крім того, у співпраці з партнерами буде запущено спільний центр підготовки українських військовослужбовців.

Данія розпочинає роботу спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї. Канада приєднується до ініціативи PURL з внеском у 500 млн доларів і додатково виділяє 220 млн доларів на українські дрони та інші види допомоги, а також 165 млн доларів на розвиток так званих "коаліцій спроможностей".

Швеція оголосила, що завершує роботу над новим, уже 20-м пакетом допомоги. Литва внесе 30 млн євро в ініціативу PURL і ще 30 млн євро виділить на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною. Чехія у 2025 році поставить Україні понад 1 млн боєприпасів, передасть понад 80 одиниць техніки, підготує пакет допомоги на 61 млн євро і забезпечить підготовку пілотів-інструкторів літаків F-16.

Бельгія долучиться до PURL із внеском у 100 млн євро та готує новий пакет допомоги. Люксембург також приєднався до ініціативи. Нідерланди нададуть допомогу на суму 1,2 млрд євро до кінця року, виділять 450 млн євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки літаків F-16 в Україні та інвестують у два проєкти deep strike, до яких можуть долучитися інші партнери.

Польща готує новий пакет допомоги, який буде переданий найближчим часом, а вже наступного тижня планує передати 10 тисяч снарядів калібру 155 мм. Іспанія передасть боєприпаси до системи ППО IRIS-T.

Латвія надасть пакет підтримки обсягом 2,5 млн євро, 5 млн євро в межах PURL, а також передасть БТР Patria для ЗСУ. Франція оголосила про прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів у сфері боєприпасів і дронів, а також про передачу літаків Mirage та подальшу підтримку авіаційних спроможностей України.

Підсумовуючи зустріч, Шмигаль подякував партнерам за продуктивні домовленості. Він окремо відзначив США за запуск потужного механізму допомоги Україні, а також міністрів оборони Великої Британії Джона Гілі та Німеччини Бориса Пісторіуса за підтримку формату "Рамштайн".

Прем’єр також висловив вдячність генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за запуск ініціативи PURL, яка вже довела свою ефективність у допомозі українським воїнам.

Нагадаємо, у липні міністр оборони України Денис Шмигаль на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель зброї, Україні необхідно 6 мільярдів доларів.