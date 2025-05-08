Світові ціни на нафту зберігають рівновагу попри глобальні економічні ризики

Ціни на нафту у четвер зберігали стабільність, оскільки ринки покладають надії на можливий прорив у торговельних перемовинах між Сполученими Штатами та Китаєм — двома найбільшими споживачами енергоносіїв у світі. Це утримує нафтові котирування від падіння попри глобальні економічні ризики.

Про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту

Ціни на нафтові ф’ючерси демонструють помірне зростання: котирування марки Brent піднялися на 43 центи (0,7%) — до 61,55 долара за барель, тоді як американська WTI додала 49 центів (0,8%) — до 58,56 долара за барель станом на 08:03 за Гринвічем.

Як зазначив аналітик банку SEB Оле Хвалбю, ринок практично стабілізувався поблизу позначки 61 долар, і водночас певний оптимізм щодо очікуваних торговельних переговорів між США та Китаєм став додатковим чинником підтримки.

Нафта під тиском

Міністр фінансів США Скотт Бессент 10 травня зустрінеться у Швейцарії з головним економічним радником Китаю, щоб обговорити торговельну суперечку, яка загрожує глобальній економіці та впливає на попит на нафту.

Попри ці сподівання, ціни залишаються вразливими. ОПЕК+ планує збільшити видобуток, що посилює тиск на ринок. У Citi Research переглянули тримісячний прогноз ціни Brent до 55 доларів (раніше — 60), утім, зберегли річний прогноз на рівні 60 доларів.

Також аналітики зазначають: відновлення ядерної угоди між США та Іраном може обвалити Brent до 50 доларів за барель. Без угоди — не виключене зростання понад 70 доларів.

Тим часом ФРС США зберегла ключову ставку, але попередила про ризики зростання інфляції та безробіття. Це посилило позиції долара та тиск на товарні ринки загалом.

Нагадаємо, ціни на нафту в середу, 7 травня, пішли вгору, подолавши нещодавні мінімальні показники за чотири роки. Котирування Brent піднялися на 73 центи, або 1,2%, до $62,88 за барель. Американська нафта WTI додала 81 цент, або 1,4%, до $59,90 за барель.