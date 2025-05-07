Ціни на нафту зростають на тлі торговельних переговорів США та Китаю

Ціни на нафту зросли в середу, 7 травня, перевищивши нещодавні чотирирічні мінімуми. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 73 центи за барель, або на 1,2%, до $62,88 за барель, а нафта марки West Texas Intermediate зросла на 81 цент, або на 1,4%, до $59,90.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Обидва показники нещодавно впали до чотирирічного мінімуму після того, як ОПЕК+ вирішила прискорити зростання видобутку, що посилило побоювання щодо надмірної пропозиції на ринку.

Інвестори зосередили увагу на торгових переговорах між Вашингтоном та Пекином, а ткож на зниженні видобутку нафти у Сполучених Штатах.

"Новини про те, що США та Китай розпочнуть торговельні переговори у ці вихідні, призвели до зростання цін на нафту марки Brent, що продовжило незначне зростання цін на нафту. Однак, хоча переговори допоможуть покращити настрої на нафтовому ринку, нам необхідно побачити значний прогрес у зниженні тарифів, щоб покращити перспективи попиту ", — заявили стратеги щодо сировинних товарів з ING.

Зниження цін на нафту в останні тижні спонукало деякі американські енергетичні компанії, включаючи Diamondback Energy та Coterra Energy, оголосити про скорочення кількості бурових установок, що, на думку аналітиків, має згодом підтримати ціни за нафту. На думку головного стратега із сировинних товарів ANZ Bank Деніела Хайнса видобуток нафти найближчими місяцями послабшає.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти скоротилися на 4,5 млн барелів за минулий тиждень. Аналітики очікують, що в середньому запаси сирої нафти в США за цей тиждень скоротяться на 800 000 барелів, що може підштовхнути ціни на чорне золото вгору.

Нагадаємо, 6 тавня нафта подорожчала більш ніж на 1 долар за барель після попереднього обвалу цін, викликаного планами ОПЕК+ щодо збільшення видобутку. Зростання зумовлене технічним відновленням і попитом на вигідні покупки, однак побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку залишаються актуальними.