Ціна на нафту зросла після шестиденного падіння – ринок реагує на рішення ОПЕК+

У вівторок нафта подорожчала більш ніж на 1 долар за барель після попереднього обвалу цін, викликаного планами ОПЕК+ щодо збільшення видобутку. Зростання зумовлене технічним відновленням і попитом на вигідні покупки, однак побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку залишаються актуальними.

Про це повідомляє Reuters.

Які ціни на нафту

Ціни на нафту демонструють зростання після шестиденного падіння: Brent піднялася на 1,15 долара до 61,38 долара за барель, а WTI — на 1,11 долара до 58,24 долара.

Напередодні обидві марки сировини досягли мінімумів, яких не спостерігалося з лютого 2021 року. Причиною зниження стало рішення ОПЕК+ вдруге поспіль прискорити темпи збільшення видобутку.

Нинішнє зростання розглядається переважно як технічне відновлення після різкого падіння.

Водночас фундаментальні фактори залишаються слабкими: зберігається невизначеність щодо глобального попиту на тлі торговельних ризиків зі США, а також тиск чинить перегляд цінових прогнозів і зміна політики ОПЕК+.

Ринок реагує на повернення Китаю та дані з США

На тлі побоювань щодо надлишку пропозиції нафта за останні шість торгових сесій втратила понад 10% і впала більш ніж на 20% з квітня. Це відбулося на фоні загроз торговельної війни та прогнозів уповільнення глобальної економіки після заяв президента США Дональда Трампа.

Після п’ятиденного державного свята повернення Китаю — найбільшого імпортера нафти — до активної участі на ринку сприяло стабілізації цін. Інвестори скористалися можливістю придбати сировину на знижених рівнях.

Додаткову підтримку цінам надали сильні макроекономічні показники США — індекс PMI у сфері послуг несподівано зріс, свідчачи про посилення внутрішнього попиту. Це додало оптимізму, хоча очікується, що Федеральна резервна система утримає ключову ставку на поточному рівні через економічну невизначеність, пов’язану з тарифною політикою.

Нагадаємо, вчора ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель під час азійських торгів.