Ціни на нафту падають на тлі планів ОПЕК+ наростити видобуток

Ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель під час азійських торгів у понеділок, оскільки очікуване зростання видобутку з боку ОПЕК+ викликає занепокоєння щодо надлишкової пропозиції на ринку.

Про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent у понеділок подешевшали на 2,21 долара, або 3,61%, знизившись до 59,08 долара за барель. Американська WTI також втратила в ціні — на 2,29 долара, або 3,93%, досягнувши позначки 56,00 доларів за барель.

Обидва сорти нафти оновили мінімальні значення з 9 квітня після новини про те, що ОПЕК+ вдруге поспіль вирішила прискорити темпи нарощування видобутку, запланувавши збільшення на 411 тисяч барелів на добу у червні.

Про рішення ОПЕК+

У червні вісім країн ОПЕК+ збільшать видобуток нафти, що разом із підвищенням у квітні та травні підніме загальний приріст до 960 тисяч барелів на добу. Це становить 44% від скорочення у 2,2 мільйона барелів на добу, запровадженого з 2022 року, за підрахунками Reuters.

Згідно з заявою аналітика Тіма Еванса, засновника Evans on Energy, рішення ОПЕК+ від 3 травня підняти видобуткові квоти на червень ще на 411 тисяч барелів на добу лише посилює побоювання на ринку щодо можливого профіциту нафти.

Тим часом джерела в самій ОПЕК+ повідомили Reuters, що картель може повністю згорнути добровільні обмеження на видобуток уже до кінця жовтня — за умови, що країни-члени покращать виконання своїх квот.

За словами джерел в ОПЕК+, Саудівська Аравія активно лобіює прискорене скасування попередніх скорочень видобутку, прагнучи таким чином покарати Ірак та Казахстан за систематичне недотримання встановлених квот.

На ринку також зафіксовано зміну цінової динаміки: 6-місячний спред на нафту марки Brent вперше з грудня 2023 року перейшов у зону контанго, опустившись до мінус 11 центів за барель. Це означає, що поточні ціни нижчі за ті, що очікуються в майбутньому — ознака передбачуваного надлишку пропозиції.

На тлі рішення ОПЕК+ кілька провідних аналітиків знизили свої цінові прогнози. Зокрема, Barclays зменшив очікувану середню ціну Brent на 2025 рік на 4 долари — до 66 доларів за барель, а на 2026 рік — на 2 долари, до 60 доларів. Своєю чергою, ING скоригував свій прогноз на 2024 рік з 70 до 65 доларів за барель.

Ринок нафти: прогнози

Аналітики ING під керівництвом Воррена Паттерсона прогнозують, що у 2025 році світовий ринок нафти зіткнеться з поглибленням профіциту.

"Ринок залишається під тиском значної невизначеності щодо попиту, зокрема через ризики, пов’язані з тарифною політикою. А нещодавні зміни в курсі ОПЕК+ лише додають непередбачуваності з боку пропозиці"», — зазначили експерти.

На тлі економічної турбулентності посилюється й геополітична напруженість: ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньяху пообіцяв відповісти Ірану після того, як хусити, підтримувані Тегераном, випустили ракету, що впала поблизу головного аеропорту Ізраїлю.

У відповідь міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що Тегеран не залишить без відповіді можливі удари з боку США чи Ізраїлю.

Нагадаємо, нещодавно ціни на нафту зросли на тлі заяви Китаю про готовність до торговельних переговорів зі США, що посилило сподівання на зниження напруги у торговельній війні між двома провідними економіками світу.