Цены на нефть падают на фоне планов ОПЕК+ нарастить добычу

Цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель во время азиатских торгов в понедельник, поскольку ожидаемый рост добычи со стороны ОПЕК+ вызывает обеспокоенность избыточным предложением на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник подешевели на 2,21 доллара, или 3,61%, снизившись до 59,08 доллара за баррель. Американская WTI также потеряла в цене — на 2,29 доллара, или 3,93%, достигнув отметки 56,00 долларов за баррель .

Оба сорта нефти обновили минимальные значения с 9 апреля после новости о том, что ОПЕК+ во второй раз решила ускорить темпы наращивания добычи, запланировав увеличение на 411 тысяч баррелей в сутки в июне .

О решении ОПЕК+

В июне восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти, что вместе с повышением в апреле и мае поднимет общий прирост до 960 тысяч баррелей в сутки. Это составляет 44% от сокращения в 2,2 миллиона баррелей в сутки, введенного с 2022 года, по подсчетам Reuters.

Согласно заявлению аналитика Тима Эванса, основателя Evans on Energy, решение ОПЕК+ от 3 мая поднять добычные квоты на июнь еще на 411 тысяч баррелей в сутки лишь усугубляет опасения на рынке по поводу возможного профицита нефти.

Между тем, источники в самой ОПЕК+ сообщили Reuters, что картель может полностью свернуть добровольные ограничения на добычу уже до конца октября — при условии, что страны-члены улучшат выполнение своих квот.

По словам источников в ОПЕК+, Саудовская Аравия активно лоббирует ускоренную отмену предыдущих сокращений добычи, стремясь таким образом наказать Ирак и Казахстан за систематическое несоблюдение установленных квот.

На рынке также зафиксировано изменение ценовой динамики: 6-месячный спред на нефть марки Brent впервые с декабря 2023 года перешел в зону контанго, опустившись до минус 11 центов за баррель. Это означает, что текущие цены ниже ожидаемых в будущем — признак предполагаемого излишка предложения .

На фоне решения ОПЕК несколько ведущих аналитиков снизили свои ценовые прогнозы. В частности, Barclays снизил ожидаемую среднюю цену Brent на 2025 год на 4 доллара — до 66 долларов за баррель, а на 2026 год — на 2 доллара, до 60 долларов. В свою очередь, ING скорректировал свой прогноз на 2024 год с 70 до 65 долларов за баррель.

Рынок нефти: прогнозы

Аналитики ING под руководством Уоррена Паттерсона прогнозируют, что в 2025 году мировой рынок нефти столкнется с углублением профицита .

"Рынок остается под давлением значительной неопределенности спроса, в частности из-за рисков, связанных с тарифной политикой. А недавние изменения в курсе ОПЕК+ лишь добавляют непредсказуемости со стороны предложения"», — отметили эксперты.

На фоне экономической турбулентности усиливается и геополитическая напряженность : израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал ответить Ирану после того, как хуситы, поддерживаемые Тегераном, выпустили упавшую вблизи главного аэропорта Израиля ракету.

В ответ министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран не оставит без ответа возможные удары со стороны США или Израиля.

Напомним, недавно цены на нефть выросли на фоне заявления Китая о готовности к торговым переговорам с США, что усилило надежду на понижение напряжения в торговой войне между двумя ведущими экономиками мира.