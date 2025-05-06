Цена на нефть выросла после шестидневного падения – рынок реагирует на решение ОПЕК+

Во вторник нефть подорожала более чем на 1 доллар за баррель после предварительного обвала цен, вызванного планами ОПЕК+ по увеличению добычи. Рост обусловлен техническим восстановлением и спросом на выгодные покупки, однако опасения по поводу излишка предложения на рынке остаются актуальными.

Об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть

Цены на нефть демонстрируют рост после шестидневного падения: Brent поднялась на 1,15 доллара до 61,38 доллара за баррель, а WTI — на 1,11 доллара до 58,24 доллара.

Накануне обе марки сырья достигли минимумов, которых не наблюдалось с февраля 2021 года. Причиной понижения стало решение ОПЕК+ во второй раз подряд ускорить темпы увеличения добычи.

Нынешний рост рассматривается преимущественно как техническое восстановление после резкого падения.

В то же время фундаментальные факторы остаются слабыми: сохраняется неопределенность глобального спроса на фоне торговых рисков с США, а также давление оказывает пересмотр ценовых прогнозов и изменение политики ОПЕК+.

Рынок реагирует на возвращение Китая и данные из США

На фоне опасений по поводу излишка предложения нефть за последние шесть торговых сессий потеряла более 10% и упала более чем на 20% с апреля. Это произошло на фоне угроз торговой войны и прогнозов замедления глобальной экономики после заявлений президента США Дональда Трампа.

После пятидневного государственного праздника возвращение Китая – крупнейшего импортера нефти – к активному участию на рынке способствовало стабилизации цен. Инвесторы пользовались возможностью приобрести сырье на пониженных уровнях.

Дополнительную поддержку оказали сильные макроэкономические показатели США — индекс PMI в сфере услуг неожиданно вырос, свидетельствуя об усилении внутреннего спроса. Это добавило оптимизма, хотя ожидается, что Федеральная резервная система удержит ключевую ставку на текущем уровне из-за экономической неопределенности, связанной с тарифной политикой.

Напомним, вчера цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель во время азиатских торгов.