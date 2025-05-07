Цены на нефть увеличиваются на фоне торговых переговоров США и Китая

Цены на нефть выросли в среду, 7 мая, превысив недавние четырехлетние минимумы. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 73 цента за баррель, или на 1,2%, до $62,88 за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate выросла на 81 цент или на 1,4% до $59,90.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Оба показателя недавно упали до четырехлетнего минимума после того, как ОПЕК+ решила ускорить рост добычи, что усилило опасения по поводу чрезмерного предложения на рынке.

Инвесторы сконцентрировали внимание на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также на снижении добычи нефти в Соединенных Штатах.

"Новости о том, что США и Китай начнут торговые переговоры в эти выходные, привели к росту цен на нефть марки Brent, что продолжило незначительный рост цен на нефть. Однако, хотя переговоры помогут улучшить настроения на нефтяном рынке, нам необходимо увидеть значительный прогресс в снижении тарифов, чтобы улучшить перспективы спроса на товары", — заявили стратеги по сырьевым товарам из ING.

Снижение цен на нефть в последние недели побудило некоторые американские энергетические компании, включая Diamondback Energy и Coterra Energy, объявить о сокращении количества буровых установок, что, по мнению аналитиков, должно поддержать цены за нефть. По мнению главного стратега по сырьевым товарам ANZ Bank Дэниела Хайнса, добыча нефти в ближайшие месяцы ослабнет.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти сократились на 4,5 млн баррелей за прошлую неделю. Аналитики ожидают, что в среднем запасы сырой нефти в США за эту неделю сократятся на 800 000 баррелей, что может подтолкнуть цены на черное золото вверх.

Напомним, 6 мая нефть подорожала более чем на 1 доллар за баррель после предварительного обвала цен, вызванного планами ОПЕК+ по увеличению добычи.