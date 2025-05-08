Мировые цены на нефть сохраняют равновесие, несмотря на глобальные экономические риски

Цены на нефть в четверг сохраняли стабильность, поскольку рынки надеются на возможный прорыв в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем — двумя крупнейшими потребителями энергоносителей в мире. Это удерживает нефтяные котировки от падения, несмотря на глобальные экономические риски.

Об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть

Цены на нефтяные фьючерсы демонстрируют умеренный рост: котировки марки Brent поднялись на 43 цента (0,7%) — до 61,55 доллара за баррель, тогда как американская WTI прибавила 49 центов (0,8%) — до 58,56 доллара за баррель по состоянию на 08:0.

Как отметил аналитик банка SEB Оле Хвалбю, рынок практически стабилизировался вблизи отметки 61 доллар, и в то же время определенный оптимизм по поводу ожидаемых торговых переговоров между США и Китаем стал дополнительным фактором поддержки.

Нефть под давлением

Министр финансов США Скотт Бессент 10 мая встретится в Швейцарии с главным экономическим советником Китая, чтобы обсудить торговый спор, угрожающий глобальной экономике и влияющий на спрос на нефть.

Несмотря на эти надежды, цены остаются уязвимыми. ОПЕК+ планирует увеличить добычу, усиливающую давление на рынок. В Citi Research пересмотрели трехмесячный прогноз цены Brent до 55 долларов (ранее – 60), впрочем, сохранили годовой прогноз на уровне 60 долларов.

Также аналитики отмечают: возобновление ядерного соглашения между США и Ираном может обвалить Brent до 50 долларов за баррель. Без сделки — не исключен рост более 70 долларов.

Между тем , ФРС США сохранила ключевую ставку, но предупредила о рисках роста инфляции и безработицы. Это усилило позиции доллара и давление на товарные рынки в целом.

Напомним, цены на нефть в среду, 7 мая, пошли вверх, преодолев недавние минимальные показатели за четыре года. Котировки Brent поднялись на 73 цента, или 1,2%, до $62,88 за баррель. Американская нефть WTI прибавила 81 цент, или 1,4%, до $59,90 за баррель.