НАУ выступила за повышение акциза на все виды топлива, предложенное Правительством

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) поддержала принятый Кабинетом Министров и направленный в Верховную Раду законопроект №11256 , предусматривающий поэтапное повышение акцизов на все виды топлива. В профильной ассоциации видят справедливый и эффективный подход к наполнению бюджета, который крайне необходим для финансовой стабильности страны. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН .

"Одна из ключевых целей предложенных изменений - обеспечение сбалансированного повышения акцизов на все виды моторного топлива, создавая более справедливые условия для всех участников рынка, гарантируя, что каждый владелец авто, независимо от вида горючего, принимает полноценное участие в наполнении бюджета", - цитирует агентство Президента НАУ Ярослава Старовойтенко.

Старовойтенко также отметил: "Очевидно, что предложенные изменения сохранят экономическую выгоду для потребителей СВГ. Пропорциональное повышение акцизов на бензин и СВГ сохранит разницу в розничных ценах на бензин и СВГ на уровне 25 гривен за литр (по неизменным другим факторам), что оставит цены на СВГ привлекательными для автомобилистов. Объемы его потребления существенно не изменятся.

В НАУ с пониманием относятся к вынужденным непопулярным шагам по повышению налогов. Ведь финансирование сектора обороны и безопасности возможно только за счет внутренних источников.

Ранее Кабинет Министров Украины принял и направил в ВР проект закона №11256, предусматривающий поэтапное повышение и выравнивание ставок акцизов на горючее. Согласно предложенным правительством изменениям, с 1 июля 2024 года акциз на бензин увеличится до €242,60 за 1000 литров, акциз на дизельное топливо увеличится до €177,60 за 1000 литров, а акциз на сжиженный газ вырастет до €16 .