Vitagro начинает строительство нового комплекса на 1200 голов КРС: какая зарплата у доярок

Группа компаний Vitagro начинает строительство нового комплекса для содержания крупного рогатого скота на 1,2 тыс. голов. Этот проект станет частью стратегии по расширению в дополнение к уже существующему стаду с 5,5 тыс. голов.

Об этом в интервью Latifundist рассказал генеральный директор компании Петр Лабазюк.

Строительство стартует в начале ноября, сейчас идет закупка строительных материалов и оборудования для нового комплекса. При проектировании особое внимание уделялось качеству продукции и созданию новых рабочих мест. На комплексе будут работать 48 человек, для которых создадут комфортные условия труда.

Лабазюк считает, что молочные продукты всегда будут важной частью рациона украинцев, поэтому у этого сектора большой потенциал. К тому же, война нанесла ущерб молочному производству в восточной и юго-восточной частях Украины, что создает дополнительный спрос на молочную продукцию в этих регионах.

Благодаря расширению компания сможет увеличить производство и обеспечить большее население молочными продуктами.

Зарплата у доярок составляет 25-30 тысяч гривен

Компания придает большое значение поддержке сельских общин. Открытие нового комплекса не только увеличит объем производства, но и создаст новые рабочие места для жителей села.

"... это еще и рабочие места в селах. Почему молодежь уезжает? Потому что нет работы. А в нашем новом доильном комплексе должно быть 48 человек обслуживающего персонала. Хорошие условия труда, чистые цеха и доильные залы", — говорит предприниматель.

По словам Лабазюка, работники новой фермы получат конкурентоспособную зарплату, которая для доярок составит от 25 до 30 тыс. грн, в зависимости от надоев.

"Там, где поголовье моложе и продуктивнее, получаем 42-43 л. А есть коровы старшего поколения, которые дают 26-28 л. Но если оценивать в целом по предприятию, то надои выше среднего", – рассказывает он.

По его словам, 90% молока, производимого Vitagro, относится к экстра-классу, позволяющему получать более высокую цену на продукцию. Компания также активно омолаживает поголовье, частично за счет собственных ресурсов, частично – из-за закупки нетелей из Австрии.

Vitagro успешно сотрудничает с несколькими молокозаводами, среди которых "Дубномолоко", "Галичина" и "Новоушицкий молокозавод". Разбросанность ферм по разным регионам способствует эффективной логистике и позволяет компании торговаться за лучшие цены.

Напомним, в августе 2024 года предприятия Украины увеличили производство молока-сырья, несмотря на сложные условия, вызванные аномальной жарой и перебоями в электроснабжении из-за ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.