Vitagro розпочинає будівництво нового комплексу на 1200 голів ВРХ: яка зарплата у доярок

Група компаній Vitagro починає будівництво нового комплексу для утримання великої рогатої худоби на 1,2 тис. голів. Цей проєкт стане частиною стратегії з розширення на додачу до вже існуючого стада з 5,5 тис. голів.

Про це в інтерв'ю для Latifundist розповів генеральний директор компанії Петро Лабазюк.

Будівництво стартує на початку листопада, наразі йде закупівля будівельних матеріалів та обладнання для нового комплексу. Під час проєктування особлива увага приділялася якості продукції та створенню нових робочих місць. На комплексі працюватиме 48 осіб, для яких створять комфортні умови праці.

Лабазюк вважає, що молочні продукти завжди будуть важливою частиною раціону українців, тому цей сектор має великий потенціал. До того ж війна завдала шкоди молочному виробництву в східній та південно-східній частинах України, що створює додатковий попит на молочну продукцію в цих регіонах.

Завдяки розширенню компанія зможе збільшити виробництво і забезпечити більше населення молочними продуктами.

Зарплата у доярок складає 25-30 тисяч гривень

Компанія надає велике значення підтримці сільських громад. Відкриття нового комплексу не лише збільшить обсяги виробництва, але й створить нові робочі місця для мешканців села.

"... це ще й робочі місця в селах. Чому молодь виїжджає? Бо немає роботи. А в нашому новому доїльному комплексі має бути 48 чоловік обслуговуючого персоналу. Гарні умови праці, чисті цехи та доїльні зали", - каже підприємець.

За словами Лабазюка, працівники нової ферми отримуватимуть конкурентоспроможну зарплату, яка для доярок складе від 25 до 30 тис. грн, в залежності від надоїв.

"Там, де поголів’я молодше і продуктивніше, отримуємо 42-43 л. А є корови старшого покоління, які дають 26-28 л. Але якщо оцінювати в цілому по підприємству, то надої вище середнього", - розповідає він.

За його словами, 90% молока, яке виробляє Vitagro, належить до екстра-класу, що дозволяє отримувати вищу ціну на продукцію. Компанія також активно омолоджує поголів’я, частково за рахунок власних ресурсів, частково — через закупівлю нетелів з Австрії.

Vitagro успішно співпрацює з кількома молокозаводами, серед яких "Дубномолоко", "Галичина" та "Новоушицький молокозавод". Розкиданість ферм по різних регіонах сприяє ефективній логістиці та дозволяє компанії торгуватися за кращі ціни.

Нагадаємо, у серпні 2024 року підприємства України збільшили виробництво молока-сировини, попри складні умови, спричинені аномальною спекою та перебоями в електропостачанні через ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі.