Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків через атаки на Іран

Уряд Іспанії прийняв рішення повністю закрити свій повітряний простір для військових літаків США, залучених до операцій проти Ірану.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Міністр оборони країни Маргарита Роблес підкреслила, що заборона стосується як безпосереднього використання інфраструктури баз, так і прольоту над територією країни для будь-яких дій, пов’язаних із війною в Ірані.

"Ми не дозволяємо ні використання військових баз, ні використання повітряного простору для дій, пов’язаних з війною в Ірані", – сказала вона журналістам у Мадриді.

Позиція Мадрида

За даними іспанських військових джерел, нове обмеження змушує американську авіацію оминати територію Іспанії під час польотів до цілей на Близькому Сході. Виняток становлять лише надзвичайні ситуації.

Міністр економіки Карлос Куерпо зазначив, що це рішення є послідовним втіленням політики уряду щодо невтручання у конфлікт, який Іспанія вважає розпочатим в односторонньому порядку та з порушенням норм міжнародного права. За словами урядовця, країна не має наміру робити внесок у воєнні дії такого характеру.

Як пише Reuters, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес залишається одним із найактивніших критиків атак на Іран, називаючи дії США та Ізраїлю незаконними. Це призвело до значного напруження у відносинах із Білим домом.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп вже висловив невдоволення позицією Мадрида та пригрозив запровадженням торговельних обмежень проти Іспанії через перешкоджання використанню військових баз.

Попри загрозу погіршення економічних зв'язків, іспанське керівництво продовжує наполягати на дотриманні своєї антивоєнної стратегії.

Раніше Трамп офіційно заявив про намір Сполучених Штатів повністю припинити торговельні відносини з Іспанією. Головним приводом для такого радикального кроку стала відмова Іспанії підвищити оборонні видатки до рівня 5% ВВП минулого року.