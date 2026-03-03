Трамп готовий розірвати торговельні відносини з Іспанією: які причини

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про намір Сполучених Штатів повністю припинити торговельні відносини з Іспанією.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві, яку оприлюднив Білий дім.

"Ми припинимо всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати справу з Іспанією", -наголосив Трамп під час спілкування з журналістами.

Головним приводом для такого радикального кроку стала відмова Іспанії підвищити оборонні видатки до рівня 5% ВВП минулого року.

Також президент США піддав різкій критиці рішення іспанського уряду, який заборонив використовувати американські військові бази на своїй території для здійснення атак на Іран.

Окрім Іспанії, під критику Білого дому потрапила і Велика Британія. За словами Трампа, США довелося витратити занадто багато часу, щоб отримати дозвіл використовувати їхні військові бази.

Це відбувається на тлі домовленостей, досягнутих на червневому саміті НАТО в Гаазі, де члени Альянсу зобов'язалися поступово збільшити свої оборонні бюджети до 5% ВВП до 2035 року.

Нагадаємо, також Трамп оголосив, що підвищить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу з 10%, оголошених ним 20 лютого, до 15%.