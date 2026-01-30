Трамп запровадив надзвичайний стан через Кубу і мита проти країн, які постачають їй нафту

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким запровадив надзвичайний стан щодо Куби, а також увів додаткові мита на товари з країн, які постачають їй нафту.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.

Зазначається, що надзвичайний стан оголошено з метою захисту національної безпеки та зовнішньої політики США від "шкідливих дій та політики кубинського режиму".

Крім того, указ встановлює процедуру запровадження мит на товари з країн, які продають або постачають нафту Кубі.

Документ також визначає механізм запровадження мит: міністр торгівлі вирішує, чи певна країна безпосередньо або опосередковано постачає нафту на острів, після чого держсекретар США рекомендує рівень додаткових мит. Остаточне рішення ухвалює президент США.

У документі наголошується, що кубинський режим "вибудовує союз із низкою ворожих держав", розміщуючи на своїй території їхні військові та розвідувальні можливості — зокрема, на Кубі є найбільший за межами Росії об'єкт радіоелектронної розвідки, зосереджений на "крадіжці конфіденційної інформації, пов'язаної з національною безпекою США".

Також наголошується, що Куба підтримує "ворожі країни та терористичні організації" – Росію, Китай, Іран, ХАМАС і Хезболлу.

Трамп звинуватив владу Куби у переслідуванні політичних опонентів, утисках свободи слова, преси та доступу до інтернету, а також у застосуванні тортур. Він також заявив, що родини політичних в’язнів зазнають переслідувань за участь у мирних протестах.

"Сполучені Штати мають нульову толерантність до грабіжницьких дій комуністичного кубинського режиму. США діятимуть для захисту своєї зовнішньої політики, національної безпеки та національних інтересів, зокрема шляхом притягнення кубинського режиму до відповідальності за його зловмисні дії та зв’язки", - йдеться у тексті указу.

Водночас американський лідер заявив, що США "підтримують прагнення кубинського народу до вільного та демократичного суспільства".

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп також пригрозив Кубі, яка, за його словами, "перебуває у дуже плачевному стані".

Президент США заявив, що Куба більше не отримуватиме з Венесуели нафту та гроші, за рахунок яких вона жила "протягом багатьох років", і порадив "укласти угоду, поки не надто пізно".

6 січня 2026 року президент Трамп оголосив про енергетичну угоду, яка передбачає продаж венесуельської сирої нафти на світовому ринку на користь США, Венесуели та союзників.

Продажі плануються в обсязі 30–50 мільйонів барелів і будуть тривати безстроково. Всі кошти від продажу надходитимуть на контрольовані США рахунки, щоб забезпечити прозорість та законність розподілу доходів.

США вже завершили перші продажі венесуельської нафти в межах масштабної угоди на 2 мільярди доларів, укладеної між Вашингтоном та Каракасом на початку січня 2026 року.