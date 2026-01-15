США реалізували першу партію венесуельської нафти на $500 млн

Сполучені Штати завершили перші продажі венесуельської нафти в межах масштабної угоди на 2 мільярди доларів, укладеної між Вашингтоном та Каракасом на початку січня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Фінансовий контроль та роль Катару

Дохід від початкових партій сировини оцінюють приблизно у 500 мільйонів доларів.

Згідно з урядовим розпорядженням, виданим минулої п’ятниці, ці кошти не потрапляють безпосередньо до Венесуели, а зберігаються на спеціальних банківських рахунках під повним контролем США.

Як повідомляють джерела в енергетичній галузі, основний рахунок для акумулювання коштів розміщений у Катарі.

Цю країну обрали як нейтральний майданчик, що гарантує безпеку активів від можливих арештів та дозволяє переміщувати кошти лише за офіційного погодження американської сторони.

Подальші плани та розвиток угоди

Адміністрація США очікує, що нові продажі нафти відбудуться вже найближчими днями та тижнями до повного виконання умов двомільярдної угоди.

Цей механізм є частиною ширшої стратегії Вашингтона щодо регулювання енергетичного ринку та взаємодії з режимом у Каракасі.

Енергетична угода між США та Венесуелою

6 січня 2026 року президент Трамп оголосив про енергетичну угоду, яка передбачає продаж венесуельської сирої нафти на світовому ринку на користь США, Венесуели та союзників.

Продажі плануються в обсязі 30–50 мільйонів барелів і будуть тривати безстроково. Всі кошти від продажу надходитимуть на контрольовані США рахунки, щоб забезпечити прозорість та законність розподілу доходів.

У рамках угоди Сполучені Штати нададуть Венесуелі легку нафту для змішування та оптимізації видобутку важкої сировини, а також дозволять імпорт необхідного обладнання, деталей та послуг для модернізації нафтопромислів. Це сприятиме швидкому відновленню виробництва та стимулюватиме економічне зростання.

7 січня, після того, як Трамп заявив, що США досягли угоди про імпорт венесуельської сирої нафти на суму 2 мільярди доларів, ціни на нафту впали.