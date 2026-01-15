- Категория
США реализовали первую партию венесуэльской нефти на $500 млн
Соединенные Штаты завершили первые продажи венесуэльской нефти в рамках масштабного соглашения на 2 миллиарда долларов, заключенного между Вашингтоном и Каракасом в начале января 2026 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Финансовый контроль и роль Катара
Доход от начальных партий сырья оценивают примерно в 500 миллионов долларов.
Согласно правительственному распоряжению, выданному в прошлую пятницу, эти средства не попадают непосредственно в Венесуэлу, а хранятся на специальных банковских счетах под полным контролем США.
Как сообщают источники в энергетической отрасли, основной счет для аккумулирования средств размещен в Катаре.
Эта страна была выбрана как нейтральная площадка, которая гарантирует безопасность активов от возможных арестов и позволяет перемещать средства только при официальном согласовании американской стороны.
Дальнейшие планы и развитие соглашения
Администрация США ожидает, что новые продажи нефти состоятся уже в ближайшие дни и недели до полного выполнения условий двухмиллиардного соглашения.
Этот механизм является частью более широкой стратегии Вашингтона по регулированию энергетического рынка и взаимодействию с режимом в Каракасе.
Энергетическое соглашение между США и Венесуэлой
6 января 2026 года президент Трамп объявил об энергетическом соглашении, предусматривающем продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в пользу США, Венесуэлы и союзников.
Продажи планируются в объеме 30-50 миллионов баррелей и будут продолжаться бессрочно. Все средства от продаж будут поступать на контролируемые США счета, чтобы обеспечить прозрачность и законность распределения доходов.
В рамках соглашения Соединенные Штаты предоставят Венесуэле легкую нефть для смешивания и оптимизации добычи тяжелого сырья, а также разрешат импорт необходимого оборудования, деталей и услуг для модернизации нефтепромыслов. Это будет способствовать быстрому возобновлению производства и стимулировать экономический рост.
7 января, после того как Трамп заявил, что США достигли соглашения об импорте венесуэльской сырой нефти на сумму 2 миллиарда долларов, цены на нефть упали .