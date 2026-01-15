Запланована подія 2

США реализовали первую партию венесуэльской нефти на $500 млн

танкер
США завершили стартовые продажи нефти из Венесуэлы / Depositphotos

Соединенные Штаты завершили первые продажи венесуэльской нефти в рамках масштабного соглашения на 2 миллиарда долларов, заключенного между Вашингтоном и Каракасом в начале января 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Финансовый контроль и роль Катара

Доход от начальных партий сырья оценивают примерно в 500 миллионов долларов.

Согласно правительственному распоряжению, выданному в прошлую пятницу, эти средства не попадают непосредственно в Венесуэлу, а хранятся на специальных банковских счетах под полным контролем США.

Как сообщают источники в энергетической отрасли, основной счет для аккумулирования средств размещен в Катаре.

Эта страна была выбрана как нейтральная площадка, которая гарантирует безопасность активов от возможных арестов и позволяет перемещать средства только при официальном согласовании американской стороны.

Дальнейшие планы и развитие соглашения

Администрация США ожидает, что новые продажи нефти состоятся уже в ближайшие дни и недели до полного выполнения условий двухмиллиардного соглашения.

Этот механизм является частью более широкой стратегии Вашингтона по регулированию энергетического рынка и взаимодействию с режимом в Каракасе.

Энергетическое соглашение между США и Венесуэлой

6 января 2026 года президент Трамп объявил об энергетическом соглашении, предусматривающем продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в пользу США, Венесуэлы и союзников.

Продажи планируются в объеме 30-50 миллионов баррелей и будут продолжаться бессрочно. Все средства от продаж будут поступать на контролируемые США счета, чтобы обеспечить прозрачность и законность распределения доходов.

В рамках соглашения Соединенные Штаты предоставят Венесуэле легкую нефть для смешивания и оптимизации добычи тяжелого сырья, а также разрешат импорт необходимого оборудования, деталей и услуг для модернизации нефтепромыслов. Это будет способствовать быстрому возобновлению производства и стимулировать экономический рост.

7 января, после того как Трамп заявил, что США достигли соглашения об импорте венесуэльской сырой нефти на сумму 2 миллиарда долларов, цены на нефть упали .

Автор:
Татьяна Бессараб