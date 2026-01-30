Запланована подія 2

Трамп ввел чрезвычайное положение из-за Кубы и пошлины против стран, поставляющих ей нефть

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым ввел чрезвычайное положение в отношении Кубы, а также ввел дополнительные пошлины на товары из поставляющих ей нефть стран.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении, обнародованном Белым домом.

Отмечается, что чрезвычайное положение объявлено в целях защиты национальной безопасности и внешней политики США от "вредных действий и политики кубинского режима".

Кроме того, указ устанавливает процедуру введения пошлин на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.

Документ также определяет механизм введения пошлин: министр торговли решает, определенная страна непосредственно или косвенно поставляет нефть на остров, после чего госсекретарь США рекомендует уровень дополнительных пошлин. Окончательное решение принимает президент США.

В документе отмечается, что кубинский режим "выстраивает союз с рядом враждебных государств", размещая на своей территории их военные и разведывательные возможности - в частности, на Кубе находится крупнейший за пределами России объект радиоэлектронной разведки, сосредоточенный на "хищении конфиденциальной информации, связанной с национальной безопасностью США".

Также отмечается, что Куба поддерживает "вражеские страны и террористические организации" – Россию, Китай, Иран, ХАМАС и Хезболлу.

Трамп обвинил власти Кубы в преследовании политических оппонентов, притеснениях свободы слова, печати и доступа к интернету, а также в применении пыток. Он также заявил, что семьи политических заключенных подвергаются преследованиям за участие в мирных протестах.

"Соединенные Штаты обладают нулевой толерантностью к грабительским действиям коммунистического кубинского режима. США будут действовать для защиты своей внешней политики, национальной безопасности и национальных интересов, в частности путем привлечения кубинского режима к ответственности за его злонамеренные действия и связи", - говорится в тексте указа.

В то же время, американский лидер заявил, что США "поддерживают стремление кубинского народа к свободному и демократическому обществу".

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп также пригрозил Кубе, которая, по его словам, "находится в очень плачевном состоянии".

Президент США заявил, что Куба больше не будет получать из Венесуэлы нефть и деньги, за счет которых она жила "в течение многих лет", и посоветовал "заключить соглашение, пока не слишком поздно".

6 января 2026 года президент Трамп объявил о   энергетическое соглашение, предусматривающее продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в пользу США, Венесуэлы и союзников.

Продажи планируются в объеме 30-50 миллионов баррелей и будут продолжаться бессрочно. Все средства от продаж будут поступать на контролируемые США счета, чтобы обеспечить прозрачность и законность распределения доходов.

США уже завершили первые продажи венесуэльской нефти в рамках масштабного соглашения на 2 миллиарда долларов, заключенного между Вашингтоном и Каракасом в начале января 2026 года.

Автор:
Светлана Манько