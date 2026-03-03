Запланована подія 2

Трамп готов разорвать торговые отношения с Испанией: какие причины

Дональд Трамп
Трамп готов прекратить торговлю США с Испанией / Белый дом

Президент США Дональд Трамп официально заявил о намерении Соединенных Штатов полностью прекратить торговые отношения с Испанией.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении, обнародованном Белым домом.

"Мы прекратим всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь дело с Испанией", - подчеркнул Трамп во время общения с журналистами.

Главным поводом для столь радикального шага стал отказ Испании повысить оборонные расходы до уровня 5% ВВП в прошлом году.

Также президент США подверг резкой критике решение испанского правительства, запретившее использовать американские военные базы на своей территории для осуществления атак на Иран.

Кроме Испании, под критику Белого дома попала и Великобритания. По словам Трампа, США пришлось потратить слишком много времени, чтобы получить разрешение использовать их военные базы.

Это происходит на фоне договоренностей, достигнутых на июньском саммите НАТО в Гааге, где члены Альянса обязались постепенно увеличить свои оборонные бюджеты до 5% ВВП к 2035 году.

Напомним, также Трамп объявил, что повысит глобальные пошлины на импорт из всех стран мира с 10%, объявленных им 20 февраля, до 15%.

Автор:
Татьяна Бессараб