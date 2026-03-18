Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Іспанія виділить Україні 1 млрд євро військової допомоги у 2026 році

Іспанія зміцнює військову підтримку України у 2026 році / Depositphotos

Іспанія виділяє 1 млрд євро на військову підтримку України у 2026 році, більшість коштів буде надано через європейську програму оборонних позик SAFE.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би донести до президента Зеленського нові заходи підтримки, які буде спрямовано на два пріоритетні напрями для іспанського уряду. По-перше, нове зобов’язання в розмірі 1 млрд євро на 2026 рік на військову підтримку. І таким чином… протягом цих понад чотирьох років війни підтримка Іспанії з початку конфлікту становить майже EUR4 млрд", - наголосив Санчес.

Іспанія планує активізувати співпрацю з Україною у сфері оборонної промисловості, зокрема через спільне виробництво озброєння та військової техніки. За словами Санчеса, для цього вже було підписано низку угод з Міністерством оборони Іспанії та компаніями, зацікавленими у спільних проєктах з українськими підприємствами.

Другим пріоритетом для уряду Іспанії є участь у програмі розвитку та зміцнення європейської оборонної промисловості. Санчес зазначив, що частину військової підтримки Україні у 2026 році буде надано через інструмент SAFE Європейського Союзу, запущений Єврокомісією кілька місяців тому. Він також додав, що Іспанія продовжує працювати над тим, щоб інші країни-члени ЄС активно використовували цей механізм, а виділені кошти стануть частиною реалізації двосторонніх угод, підписаних три роки тому для зміцнення військової співпраці з Україною.

Нагадаємо, у Мадриді українські та іспанські оборонні компанії уклали низку угод про співпрацю у сфері ракетних технологій, протиповітряної оборони та безпілотних систем. 

Автор:
Ольга Опенько