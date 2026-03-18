Испания выделит Украине 1 млрд евро военной помощи в 2026 году

Испания укрепляет военную поддержку Украины в 2026 году / Depositphotos

Испания выделяет 1 млрд евро на военную поддержку Украины в 2026 году, большинство средств будет предоставлено через европейскую программу оборонных ссуд SAFE.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Испании Педро Санчеса, информирует "Интерфакс-Украина".

Испания укрепляет военную поддержку Украины

"Я хотел бы донести до президента Зеленского новые меры поддержки, которые будут направлены на два приоритетных направления для испанского правительства. Во-первых, новое обязательство в размере 1 млрд евро на 2026 год на военную поддержку. И таким образом… в течение этих более четырех лет войны поддержка Испании с начала конфликта составляет почти EUR4 млрд", - подчеркнул Санчес.

Испания планирует активизировать сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности, в частности, через совместное производство вооружения и военной техники. По словам Санчеса, для этого уже был подписан ряд соглашений с Министерством обороны Испании и компаниями, заинтересованными в совместных проектах с украинскими предприятиями.

Вторым приоритетом для правительства Испании является участие в программе развития и укрепления европейской оборонной промышленности. Санчес отметил, что часть военной поддержки Украине в 2026 году будет предоставлена через инструмент SAFE Европейского Союза, запущенный Еврокомиссией несколько месяцев назад. Он также добавил, что Испания продолжает работать над тем, чтобы другие страны-члены ЕС активно использовали этот механизм, а выделенные средства станут частью реализации двусторонних соглашений, подписанных три года назад для укрепления военного сотрудничества с Украиной.

Напомним, в Мадриде украинские и испанские оборонные компании заключили ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ракетных технологий, противовоздушной обороны и беспилотных систем.

Автор:
Ольга Опенько