Украина получила более 72 млн евро в поддержку энергетики: какие страны внесли взносы
В течение апреля в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы на общую сумму 72,3 млн евро. Денежную помощь предоставили Канада, Хорватия и Великобритания.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минэнергетики.
Новые обязательства
Кроме фактических поступлений в апреле были зафиксированы новые финансовые обещания. В частности:
- Еврокомиссия подписала документы на предоставление 10 млн евро;
- итальянское правительство анонсировало взнос в размере 10 млн евро;
- частная латвийская компания выделит 0,5 млн евро;
- Канада задекларировала дополнительные 155 тысяч евро.
Закупка и поставка оборудования
В апреле из-за механизмов Фонда были подписаны контракты на поставку критически важного имущества на сумму около 8,1 млн евро. За эти средства закупят оборудование для усиления электросетей, защиты энергообъектов, модернизации подстанций, генерации и газовой инфраструктуры.
Также по ранее заключенным договорам в апреле состоялись поставки оборудования на 5,7 млн евро. В энергетическую систему передали:
- комплектные трансформаторные подстанции;
- системы мониторинга турбогенераторов;
- технику для восстановления инфраструктуры
По состоянию на сегодняшний день в Фонд поступили средства на сумму почти 1,93 млрд евро. Донорскую поддержку оказали 37 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров, а также 3 международных организации.
Ранее сообщалось, что Украине необходимо не менее 5,4 млрд евро для подготовки энергетической системы к следующему отопительному сезону. Основные усилия сосредоточены на защите инфраструктуры, ремонте и накоплении газа.