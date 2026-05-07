Лидеры украинского бизнеса

Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФинанс-2026

20 лет Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Лучшие работодатели 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение для жизни

Smart Money

Украина получила более 72 млн евро в поддержку энергетики: какие страны внесли взносы

Украина получила от партнеров более 72 млн евро в поддержку энергетики / Depositphotos

В течение апреля в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы на общую сумму 72,3 млн евро. Денежную помощь предоставили Канада, Хорватия и Великобритания.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минэнергетики.

Новые обязательства

Кроме фактических поступлений в апреле были зафиксированы новые финансовые обещания. В частности:

  • Еврокомиссия подписала документы на предоставление 10 млн евро;
  • итальянское правительство анонсировало взнос в размере 10 млн евро;
  • частная латвийская компания выделит 0,5 млн евро;
  • Канада задекларировала дополнительные 155 тысяч евро.

Закупка и поставка оборудования

В апреле из-за механизмов Фонда были подписаны контракты на поставку критически важного имущества на сумму около 8,1 млн евро. За эти средства закупят оборудование для усиления электросетей, защиты энергообъектов, модернизации подстанций, генерации и газовой инфраструктуры.

Также по ранее заключенным договорам в апреле состоялись поставки оборудования на 5,7 млн евро. В энергетическую систему передали:

  • комплектные трансформаторные подстанции;
  • системы мониторинга турбогенераторов;
  • технику для восстановления инфраструктуры

По состоянию на сегодняшний день в Фонд поступили средства на сумму почти 1,93 млрд евро. Донорскую поддержку оказали 37 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров, а также 3 международных организации.

Ранее сообщалось, что Украине необходимо не менее 5,4 млрд евро для подготовки энергетической системы к следующему отопительному сезону. Основные усилия сосредоточены на защите инфраструктуры, ремонте и накоплении газа.

Автор:
Татьяна Ковальчук