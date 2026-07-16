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Закон об "адских санкциях" обвалил российские акции на новые минимумы
Российский рынок акций после короткой передышки возобновил падение. На торгах 15 июля индекс Московской биржи опускался до отметки 2109,58 пункта – самой низкой с 19 декабря 2022 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.
Отмечается, что, несмотря на рост цен на нефть до максимума за месяц, индекс Московской биржи с начала года потерял 23%.
Акции Сбербанка снизились на 1,5%, ВТБ – 3,8%, "Роснефти" – на 2,9%, "Аэрофлота" – на 2,6%, "Северстали" – на 4%. На 7% упали акции VK.
"Главной причиной распродажи стали сообщения о новом санкционном законопроекте США", - отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
Закон об "адских санкциях", который разрабатывал сенатор Линдси Грэм, включает пошлины в размере 100% для Индии и Китая, закупающие российскую нефть.
Хотя изначально штрафные тарифы для покупателей российской нефти были еще выше — 500%, даже 100-процентные пошлины "создают очень высокие риски для экспорта в Китай и Индию", которые скупают 90% всей отправляемой за рубеж российской нефти, отмечает Чернов.
Фундаментальная картина для рынка "продолжает ухудшаться", констатирует стратег "Финама" Ярослав Кабаков: экономический рост практически остановился, инфляция разгоняется из-за топливного кризиса, что обещает дальнейшее замедление экономического роста.
Напомним, 15 июля акции "Газпрома" на Московской бирже обновили минимумы за последние 17 лет на фоне новостей о том, что Китай де-факто приостановил переговоры по газопроводу "Сила Сибири-2", с помощью которого Кремль надеялся заменить утраченные газовые рынки Европы.