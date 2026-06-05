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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 5 июня

клубника
Цены на клубнику упали: сколько сейчас стоит килограмм ягоды / Delo.ua

По состоянию на 5 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь клубника, стоимость которой снизилась сразу на 21%, цены на яблоки поползли вверх, а бананы незначительно подешевели.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 5 июня:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 28 -55 грн +14,2%
Бананы 69-75 грн -7%
Апельсины 70-85 грн -6,2%
Лимоны 140-150 грн +16%
Клубника 120-180 грн -21%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые яблоки по 39.90 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Ягоды преимущественно активно дешевеют – более 20% с начала недели.

Также до более привычного для украинцев уровня опустилась цена на черешню, которую иногда предлагают по 120-140 грн/кг. За голубику просят 500 гривен за килограмм.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. На рынках уже появляются партии отечественной тепличной клубники из Закарпатья и южных регионов.

Увеличение предложения по украинским неотапливаемым теплицам, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

Еще на старте сезона цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом как в рознице, так и оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в конце мая в начале июня на фоне роста предложения украинской ягоды.

Автор:
Светлана Манько