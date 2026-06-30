Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

51,17

+0,04

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Контроль цифровых активов: Украина с 1 июля внедряет новые правила налогового обмена CRS 2.0

Налоги
Украина с 1 июля вводит новые правила налогового обмена CRS 2.0

Министерство финансов Украины обновило правила Общего стандарта отчетности и проверки информации о финансовых счетах. Новая редакция учитывает появление современных цифровых продуктов, включая электронные деньги, цифровые валюты центральных банков и инструменты, связанные с виртуальными активами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов от 15 июня 2026 г. № 316. Обновленный Порядок начнет применяться уже с 1 июля 2026 года.

Изменения разработаны для имплементации международного стандарта CRS 2.0, одобренного Организацией экономического сотрудничества и развития с целью выявления скрытых доходов за рубежом и борьбы с уклонением от уплаты налогов. Обновление также приближает украинское законодательство к европейским нормам, в частности, к положениям Директивы DAC 8.

Что изменится для банков, бизнеса и обычных граждан

Обновленный Порядок расширяет сферу финансового мониторинга и усовершенствует правила проверки счетов:

  • Для финансовых учреждений вводятся четкие понятия для электронных денег и цифровых валют. Расширяется список информации, которую банки должны собирать и передавать, а также уточняются процедуры проверки документов и самосертификации клиентов.
  • Для бизнеса новые правила обеспечивают большую правовую определенность в работе с цифровыми активами, уменьшают риски неодинакового толкования законов и упрощают взаимодействие с иностранными инвесторами.
  • Для граждан стандарт CRS 2.0 не вводит никаких новых налогов или обязательных деклараций. Это чисто внутренние правила для финучреждений по сбору данных. Благодаря обмену Украина будет получать более качественную информацию о зарубежных счетах своих налоговых резидентов. Банки могут обратиться к клиентам только для уточнения данных или обновления документов самооценки.

Внедрение стандарта осуществляется при поддержке Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках отчетности Country-by-Country ГНС получила данные о более чем 700 международных группах компаний. Украина продолжает активно внедрять международные стандарты прозрачности. В настоящее время налоговая служба уже проработала отчеты от 35 иностранных партнеров за 2024 финансовый год.

Автор:
Максим Кольц