Контроль цифровых активов: Украина с 1 июля внедряет новые правила налогового обмена CRS 2.0

Министерство финансов Украины обновило правила Общего стандарта отчетности и проверки информации о финансовых счетах. Новая редакция учитывает появление современных цифровых продуктов, включая электронные деньги, цифровые валюты центральных банков и инструменты, связанные с виртуальными активами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов от 15 июня 2026 г. № 316. Обновленный Порядок начнет применяться уже с 1 июля 2026 года.

Изменения разработаны для имплементации международного стандарта CRS 2.0, одобренного Организацией экономического сотрудничества и развития с целью выявления скрытых доходов за рубежом и борьбы с уклонением от уплаты налогов. Обновление также приближает украинское законодательство к европейским нормам, в частности, к положениям Директивы DAC 8.

Что изменится для банков, бизнеса и обычных граждан

Обновленный Порядок расширяет сферу финансового мониторинга и усовершенствует правила проверки счетов:

Для финансовых учреждений вводятся четкие понятия для электронных денег и цифровых валют. Расширяется список информации, которую банки должны собирать и передавать, а также уточняются процедуры проверки документов и самосертификации клиентов.

Для бизнеса новые правила обеспечивают большую правовую определенность в работе с цифровыми активами, уменьшают риски неодинакового толкования законов и упрощают взаимодействие с иностранными инвесторами.

Для граждан стандарт CRS 2.0 не вводит никаких новых налогов или обязательных деклараций. Это чисто внутренние правила для финучреждений по сбору данных. Благодаря обмену Украина будет получать более качественную информацию о зарубежных счетах своих налоговых резидентов. Банки могут обратиться к клиентам только для уточнения данных или обновления документов самооценки.

Внедрение стандарта осуществляется при поддержке Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках отчетности Country-by-Country ГНС получила данные о более чем 700 международных группах компаний. Украина продолжает активно внедрять международные стандарты прозрачности. В настоящее время налоговая служба уже проработала отчеты от 35 иностранных партнеров за 2024 финансовый год.