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Контроль цифровых активов: Украина с 1 июля внедряет новые правила налогового обмена CRS 2.0
Министерство финансов Украины обновило правила Общего стандарта отчетности и проверки информации о финансовых счетах. Новая редакция учитывает появление современных цифровых продуктов, включая электронные деньги, цифровые валюты центральных банков и инструменты, связанные с виртуальными активами.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов от 15 июня 2026 г. № 316. Обновленный Порядок начнет применяться уже с 1 июля 2026 года.
Изменения разработаны для имплементации международного стандарта CRS 2.0, одобренного Организацией экономического сотрудничества и развития с целью выявления скрытых доходов за рубежом и борьбы с уклонением от уплаты налогов. Обновление также приближает украинское законодательство к европейским нормам, в частности, к положениям Директивы DAC 8.
Что изменится для банков, бизнеса и обычных граждан
Обновленный Порядок расширяет сферу финансового мониторинга и усовершенствует правила проверки счетов:
- Для финансовых учреждений вводятся четкие понятия для электронных денег и цифровых валют. Расширяется список информации, которую банки должны собирать и передавать, а также уточняются процедуры проверки документов и самосертификации клиентов.
- Для бизнеса новые правила обеспечивают большую правовую определенность в работе с цифровыми активами, уменьшают риски неодинакового толкования законов и упрощают взаимодействие с иностранными инвесторами.
- Для граждан стандарт CRS 2.0 не вводит никаких новых налогов или обязательных деклараций. Это чисто внутренние правила для финучреждений по сбору данных. Благодаря обмену Украина будет получать более качественную информацию о зарубежных счетах своих налоговых резидентов. Банки могут обратиться к клиентам только для уточнения данных или обновления документов самооценки.
Внедрение стандарта осуществляется при поддержке Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках отчетности Country-by-Country ГНС получила данные о более чем 700 международных группах компаний. Украина продолжает активно внедрять международные стандарты прозрачности. В настоящее время налоговая служба уже проработала отчеты от 35 иностранных партнеров за 2024 финансовый год.