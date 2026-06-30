Контроль за цифровими активами: Україна з 1 липня впроваджує нові правила податкового обміну CRS 2.0

Міністерство фінансів України оновило правила Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки. Нова редакція враховує появу сучасних цифрових продуктів, зокрема електронних грошей, цифрових валют центральних банків та інструментів, пов'язаних із віртуальними активами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Відповідні зміни затверджено наказом Міністерства фінансів від 15 червня 2026 року № 316. Оновлений Порядок почне застосовуватися вже з 1 липня 2026 року.

Зміни розроблено для імплементації міжнародного стандарту CRS 2.0, схваленого Організацією економічного співробітництва та розвитку, з метою виявлення прихованих доходів за кордоном та боротьби з ухиленням від сплати податків. Оновлення також наближає українське законодавство до європейських норм, зокрема до положень Директиви DAC 8.

Що зміниться для банків, бізнесу та звичайних громадян

Оновлений Порядок розширює сферу фінансового моніторингу та вдосконалює правила перевірки рахунків:

Для фінансових установ: запроваджуються чіткі поняття для електронних грошей та цифрових валют. Розширюється перелік інформації, яку банки мають збирати та передавати, а також уточнюються процедури перевірки документів і самосертифікації клієнтів.

Для бізнесу: нові правила забезпечують більшу правову визначеність у роботі з цифровими активами, зменшують ризики неоднакового тлумачення законів та спрощують взаємодію з іноземними інвесторами.

Для громадян: стандарт CRS 2.0 не вводить жодних нових податків чи обов'язкових декларацій. Це суто внутрішні правила для фінустанов щодо збору даних. Завдяки обміну Україна отримуватиме якіснішу інформацію про закордонні рахунки своїх податкових резидентів. Банки можуть звернутися до клієнтів лише для уточнення даних або оновлення документів самооцінки.

Впровадження стандарту здійснюється за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у межах звітності Country-by-Country ДПС отримала дані про понад 700 міжнародних груп компаній. Україна продовжує активно впроваджувати міжнародні стандарти прозорості. Наразі податкова служба вже опрацювала звіти від 35 іноземних партнерів за 2024 фінансовий рік.