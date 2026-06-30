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Дешевые кредиты и новая ипотека: Рада поддержала евроинтеграционный закон для банков

Совет, голосование
Совет проголосовал за закон для привлечения долгосрочного капитала / Правительственный портал

Верховная Рада сделала первый шаг к запуску в Украине европейских механизмов привлечения долгосрочного капитала. На заседании 30 июня парламент принял за основу проект Закона о секьюритизации и облигации с покрытием (№15172).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Документ призван создать четкие правовые правила по секьюритизации финансовых активов и выпуску облигаций с покрытием.

Это позволит банкам и небанковским финучреждениям привлекать дополнительные долгосрочные ресурсы, что в перспективе должно стимулировать развитие ипотечного кредитования, снизить стоимость ссуд и активизировать приток инвестиций в экономику.

Законопроект полностью базируется на европейских стандартах и разработан в соответствии с требованиями Регламента ЕС №2017/2402 и Директивы ЕС №2019/2162.

Что предполагает новый документ

Одним из ключевых новшеств станет внедрение механизма секьюритизации.

Простыми словами банк сможет объединить выданные кредиты в единый пул, выпустить под них ценные бумаги и продать их инвесторам. Вырученные средства финансовое учреждение сможет использовать для выдачи новых кредитов, не дожидаясь годами, пока заемщики полностью вернут предыдущие.

Именно благодаря этому банки получат возможность активнее кредитовать население и бизнес, а долгосрочные кредиты могут стать доступнее.

Кроме этого, законопроект детально определяет основы государственного регулирования и надзора в этой сфере, что должно гарантировать высокий уровень защиты прав будущих инвесторов.

Напомним, в апреле 2026 года банки Украины выдали 910 ипотечных кредитов на общую сумму 1,7 млрд. грн. Большинство ссуд пришлось на первичный рынок недвижимости, а наибольшую активность по оформлению ипотеки зафиксировали в Киевской области и столице.

Автор:
Татьяна Бессараб