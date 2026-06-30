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Верховная Рада поддержала законопроект о корпоратизации единственного в Украине производителя урана

Верховная Рада
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат" / Верховная Рада

30 июня 2026 года Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №15122 "Об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект предусматривает превращение акционерного общества "Восточный горно-обогатительный комбинат" в хозяйственное общество, обеспечивающее повышение эффективности его деятельности, прозрачности управленческих процессов и инвестиционной привлекательности.

В дальнейшем это позволит присоединить "ВостокОК" к НАЭК "Энергоатом" и реализовать стратегию создания вертикально интегрированного холдинга, контролирующего весь технологический цикл: от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии.

Это решение направлено на сохранение и развитие единственного в Украине предприятия, обеспечивающего добычу урановой руды и производство концентрата природного урана и покрывающего до 40% потребностей в уране украинских атомных станций. Это также будет способствовать повышению эффективности функционирования ядерной отрасли Украины, повышению заработной платы работников и привлечению инвестиций.

Также законопроект вносит изменения в законодательство в части введения моратория на банкротство и принудительное исполнение решений по имуществу предприятия.

О ВостокГОК

"ВостокГОК" входит в десятку крупнейших мировых производителей урана и обеспечивает до 40% потребностей украинских атомных электростанций в сырье.

Пока   "ВостокГОК" является единственным добытчиком урановых руд.   в Украине, у которого в использовании Центральное, Мичуринское, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождения в Кировоградской области.

В марте правительство одобрило и направило в парламент   законопроект о корпоратизации   государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК).

В конце марта "ВостокГОК" сообщал о возобновлении добычи и переработке урановых руд.

Автор:
Светлана Манько