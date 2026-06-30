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Верховна Рада підтримала законопроєкт про корпоратизацію єдиного в Україні виробника урану
30 червня 2026 року Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроєкт №15122 "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба парламенту.
Законопроєкт передбачає перетворення акціонерного товариства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у господарське товариство, що має забезпечити підвищення ефективності його діяльності, прозорості управлінських процесів та інвестиційної привабливості.
Надалі це дозволить приєднати "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" і реалізувати стратегію створення вертикально інтегрованого холдингу, що контролює увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.
Це рішення спрямоване на збереження та розвиток єдиного в Україні підприємства, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану та покриває до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Це також сприятиме підвищенню ефективності функціонування ядерної галузі України, підвищенню заробітної плати працівників та залученню інвестицій.
Також законопроєкт вносить зміни до законодавства в частині введення мораторію на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства.
Про СхідГЗК
"СхідГЗК" входить до десятки найбільших світових виробників урану та забезпечує до 40% потреб українських атомних електростанцій у сировині.
Наразі "СхідГЗК" є єдиним видобувачем уранових руд в Україні, у якого в користуванні Центральне, Мічурінське, Новоконстянтинівське і Ватутінське родовища у Кіровоградській області.
У березні уряд схвалив та спрямував до парламенту законопроєкт про корпоратизацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК).
Наприкінці березня "СхідГЗК" повідомляв про відновлення видобутку та переробку уранових руд.