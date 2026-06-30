Дешевші кредити та нова іпотека: Рада підтримала євроінтеграційний закон для банків

Верховна Рада зробила перший крок до запуску в Україні європейських механізмів залучення довгострокового капіталу. На засіданні 30 червня парламент прийняв за основу проєкт Закону про сек'юритизацію та облігації з покриттям (реєстр. №15172).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба парламенту.

Документ покликаний створити чіткі правові правила для сек’юритизації фінансових активів і випуску облігацій з покриттям.

Це дозволить банкам та небанківським фінустановам залучати додаткові довгострокові ресурси, що у перспективі має стимулювати розвиток іпотечного кредитування, знизити вартість позик та активізувати приплив інвестицій в економіку.

Законопроєкт повністю базується на європейських стандартах і розроблений відповідно до вимог Регламенту ЄС №2017/2402 та Директиви ЄС №2019/2162.

Що передбачає новий документ

Одним із ключових нововведень стане впровадження механізму сек’юритизації.

Простими словами, банк зможе об'єднати видані кредити у єдиний пул, випустити під них цінні папери та продати їх інвесторам. Отримані кошти фінансова установа зможе використати для видачі нових кредитів, не чекаючи роками, поки позичальники повністю повернуть попередні.

Саме завдяки цьому банки отримають можливість активніше кредитувати населення та бізнес, а довгострокові кредити можуть стати доступнішими.

Окрім цього, законопроєкт детально визначає засади державного регулювання та нагляду у цій сфері, що має гарантувати високий рівень захисту прав майбутніх інвесторів.

Нагадаємо, у квітні 2026 року банки України видали 910 іпотечних кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн. Більшість позик припала на первинний ринок нерухомості, а найбільшу активність із оформлення іпотеки зафіксували у Київській області та столиці.