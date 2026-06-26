Українці активніше беруть іпотеку: банки видали кредитів на 1,7 млрд грн за місяць

У квітні 2026 року банки України видали 910 іпотечних кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн. Більшість позик припала на первинний ринок нерухомості, а найбільшу активність із оформлення іпотеки зафіксували у Київській області та столиці.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Іпотека в Україні

За результатами опитування, основна частка кредитів припала на первинний ринок нерухомості. Тут було видано 522 кредити на 1 млрд грн, зокрема 262 кредити на 497 млн грн - під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку нерухомості банки надали 388 кредитів на 697 млн грн.

Середньозважені ефективні ставки становили 8,25% річних на первинному ринку та 9,38% - на вторинному. Водночас якість іпотечного портфеля залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів становить 12%.

У регіональному розрізі найбільшу кількість іпотечних угод зафіксовано:

у Київській області - 307 договорів на 595 млн грн (34% загального обсягу);

у Києві - 204 договори на 439 млн грн;

у Львівській області - 45 договорів на 101 млн грн;

в Івано-Франківській області - 41 договір на 79 млн грн;

у Волинській області - 36 договорів на 64 млн грн.

У опитуванні взяли участь 38 банків, які сукупно охоплюють понад 95% іпотечного портфеля. З них про видачу нових кредитів повідомили 13 банків.

Нагадаємо, у травні Рада з фінансової стабільності схвалила оновлену Стратегію розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розширення ринкових механізмів та підвищення доступності житла.

Нагадаємо, за підсумками лютого 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) зменшилася ще на 0,5 відсоткових пункти. Станом на 1 березня цей показник зафіксовано на рівні 13,3%.