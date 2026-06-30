Связанную с российским миллиардером Усмановым суперяхту вывели из-под санкций ЕС

Суперяхта Dilbar, ранее связываемая с российским миллиардером Алишером Усмановым, больше не подпадает под санкции Евросоюза.

Как пишет Delo.ua, такое решение принял административный суд во Франкфурте-на-Майне, сообщает Bloomberg.

Детали дела

Суд не установил связь миллиардера с трастом The Sister Trust, на который оформлена яхта. Немецкие власти также не смогли доказать, что Усманов влияет на деятельность траста. Потому ограничения ЕС на судно применяться не могут. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

После введения санкций против Усманова в 2022 году верфь Lürssen продолжала обслуживание судна в Гамбурге. Но в 2025 году Lürssen обратилась в суд, чтобы добиться признания того, что яхта больше не подпадает под режим санкций. Это позволило ей выставить держателям счета за обслуживание. Ежемесячные расходы ранее на яхту составляли около $2 млн, суммарно владелец тратил на Dilbar более $70 млн в год. Иск подан после того, как в марте 2025 года сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, основной бенефициар траста The Sister Trust, была исключена из списка санкций ЕС. Суд отметил, что само название траста не является достаточным основанием для установления связи с Усмановым.

Что известно о яхте

Dilbar – одна из самых больших и дорогих частных яхт в мире. Построенная в 2016 году на немецкой верфи Lürssen, она названа в честь матери Алишера Усманова. Судно длиной около 156 метров способно принять до 40 гостей, а его экипаж – около 100 человек. На борту расположен 25-метровый бассейн — самый большой среди частных яхт, две вертолетные площадки, спа-комплекс и тренажерный зал.

В 2022 году Министерство финансов США оценило стоимость яхты в $600–750 млн.

В марте 2022 года Министерство финансов США наложило санкции на российских бизнесменов, приближенных к главе РФ Владимиру Путину, а также на членов их семей. В частности, под санкции попал друг Путина Алишер Усманов. Усманов также владеет британским гражданством.

Еще в 2024 году Украина окончательно конфисковала активы российского олигарха Усманова в пользу государства