Пов'язану з російським мільярдером Усмановим суперяхту вивели з-під санкцій ЄС

Суперяхта Dilbar, яку раніше пов'язували з російським мільярдером Алішером Усмановим, більше не підпадає під санкції Євросоюзу.

Як пише Delo.ua, таке рішення ухвалив адміністративний суд у Франкфурті-на-Майні, повідомляє Bloomberg.

Деталі справи

Суд не встановив зв'язок мільярдера з трастом The Sister Trust, на який оформлено яхту. Німецька влада також не змогла довести, що Усманов впливає на діяльність трасту. Тому обмеження ЄС на судно застосовуватися не можуть. Рішення поки що не набрало законної сили і може бути оскаржене.

Після введення санкцій проти Усманова в 2022 верф Lürssen продовжувала обслуговування судна в Гамбурзі. Але в 2025 році Lürssen звернулася до суду, щоб домогтися визнання того, що яхта більше не підпадає під режим санкцій. Це дозволило їй виставити власникам рахунки за обслуговування. Щомісячні витрати раніше на яхту становили близько $2 млн, сумарно власник витрачав на Dilbar понад $70 млн на рік. Позов було подано після того, як у березні 2025 року сестра Усманова Гульбахор Ісмаїлова, основний бенефіціар трасту The Sister Trust, була виключена із списку санкцій ЄС. Суд зазначив, що сама назва трасту не є достатньою підставою для встановлення зв'язку з Усмановим.

Що відому про яхту

Dilbar - одна з найбільших і найдорожчих приватних яхт у світі. Побудована у 2016 році на німецькій верфі Lürssen, вона названа на честь матері Алішера Усманова. Судно завдовжки близько 156 метрів здатне прийняти до 40 гостей, а його екіпаж – близько 100 осіб. На борту розташовані 25-метровий басейн — найбільший серед приватних яхт, два вертолітні майданчики, спа-комплекс та тренажерний зал.

2022 року Міністерство фінансів США оцінило вартість яхти в $600–750 млн.

У березні 2022 року, Міністерство фінансів США наклало санкції на російських бізнесменів, наближених до глави РФ Володимира Путіна, а також на членів їхніх сімей. Зокрема, під санкції потрапив друг Путіна Алішер Усманов. Усманов також має британське громадянство.

Ще у 2024 році Україна остаточно конфіскувала активи російського олігарха Усманова на користь держави