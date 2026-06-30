Україна запропонувала розділити кошти від продажу яхти Медведчука з Хорватією

Україна запропонувала Хорватії укласти угоду, за якою після продажу яхти Віктора Медведчука Royal Romance кошти розділять між країнами. Судно заарештували ще 2022 року, але продаж затримують адвокати колишнього народного депутата.

Як пише Delo.ua, про це "Суспільне" дізналося від Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Журналісти запитали в АРМА, чому там почали шукати міжнародний аукціонний дім для продажу Royal Romanсе у 2024 році. У відомстві відповіли, що уряд дозволив проводити пошуки лише в лютому 2024 року — за декілька місяців до завершення строків арешту яхти.

Так, у квітні 2024 року переможцем конкурсу став нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions, а друге місце посіла американська компанія Boathouse Auctions. А втім, вже через тиждень після конкурсу Troostwijk Auctions відмовився брати участь. В АРМА пояснюють, що це сталося через тиск адвокатів Медведчука.

Згодом Boathouse Auctions також відмовився від участі, "посилаючись на ті самі юридичні перешкоди з боку представників компанії колишнього власника, що й перший переможець конкурсу, — що створило неприйнятні для компанії репутаційні та судові ризики".

Як можна продати яхту

АРМА у відповіді на запит "Суспільного" зазначило, що найефективніше яхту можна продати через механізм розподілу коштів між державами (Asset Sharing Agreement). Наразі в Хорватії опрацьовують проєкт угоди про розподіл активів.

У відомстві також повідомили, що не витрачають коштів на утримання, охорону чи страхування яхти — може йтися про 15-20 мільйонів доларів на рік. Як писала "Українська правда", кошти за утримання судна може досі сплачувати Медведчук або пов’язані з ним люди.

Раніше повідомлялося, що АРМА перейшло до етапу практичної підготовки реалізації арештованої яхти Royal Romance підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Арештовану яхту Медведчука у Хорватії не можуть продати

У березні 2024 року АРМА розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном.

Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

У листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

АРМА спочатку зіштовхнулося із зняттям арешту на судно, коли вже обрало організаторів торгів - всесвітньо відомий аукціонний будинок, який був готовий реалізувати яхту та перерахувати кошти від продажу до бюджету України.

Потім АРМА отримало рішення ВАКС щодо заборони реалізації активів державного зрадника Медведчука, які уже було реалізовано на Прозоро.

Детальніше про яхту

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися аж через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була його дружина Оксана Марченко.

У 2015 році вартість яхти Royal Romance складала 200 млн євро.

Нині дороге майно Віктора Медведчука, знаходиться в місті Трогір (Хорватія). Пришвартована воно на території судноремонтної корабельні територія якої охороняється. Вхід на територію стороннім заборонено.