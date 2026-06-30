Украина предложила разделить деньги от продажи яхты Медведчука с Хорватией

Украина предложила Хорватии заключить соглашение, согласно которому после продажи яхты Виктора Медведчука Royal Romance средства разделят между странами. Судно арестовали еще в 2022 году, но продажи задерживают адвокаты бывшего народного депутата.

Как пишет Delo.ua, об этом "Общественное" узнало от Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Журналисты спросили у АРМА, почему там начали искать международный аукционный дом для продажи Royal Romanсе в 2024 году. В ведомстве ответили, что правительство разрешило производить поиски только в феврале 2024 года — за несколько месяцев до истечения сроков ареста яхты.

Так, в апреле 2024 победителем конкурса стал нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions, а второе место заняла американская компания Boathouse Auctions. Впрочем, уже через неделю после конкурса Troostwijk Auctions отказался участвовать. В АРМА объясняют, что это произошло из-за давления адвокатов Медведчука.

Впоследствии Boathouse Auctions также отказался от участия, "ссылаясь на те же юридические препятствия со стороны представителей компании бывшего владельца, что и первый победитель конкурса, что создало неприемлемые для компании репутационные и судебные риски".

Как можно продать яхту

АРМА в ответе на запрос "Общественного" отметила, что наиболее эффективно яхту можно продать через механизм распределения средств между государствами (Asset Sharing Agreement). В Хорватии прорабатывают проект соглашения о распределении активов.

В ведомстве также сообщили, что не тратят средства на содержание, охрану или страхование яхты — речь может идти о 15-20 миллионах долларов в год. Как писала "Украинская правда", средства за содержание судна могут до сих пор платить Медведчук или связанные с ним люди.

Ранее сообщалось, что Арма перешла к этапу практической подготовки реализации арестованной яхты Royal Romance подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Арестованную яхту Медведчука в Хорватии не могут продать

В марте 2024 года АРМА начала процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом.

Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

В ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

АРМА поначалу столкнулось с снятием ареста на судно, когда уже выбрало организаторов торгов – всемирно известный аукционный дом, который был готов реализовать яхту и перечислить средства от продаж в бюджет Украины.

Затем АРМА получило решение ВАКС о запрете реализации активов государственного предателя Медведчука, которые уже были реализованы на Прозоро.

Подробнее о яхте

Виктор Медведчук приобрёл яхту в 2015 году. Однако первые сведения о ней в декларации политика появились через 4 года (в 2019 году). Тогда в декларацию внес компанию Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которой была его супруга Оксана Марченко.

В 2015 году стоимость яхты Royal Romance составляла 200 млн. евро.

Сейчас дорогое имущество Виктора Медведчука находится в городе Трогир (Хорватия). Пришвартована оно на территории судоремонтной корабельной территории, которая охраняется. Вход на территорию посторонним запрещен.