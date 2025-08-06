Возле международной трассы во Львовской области продают землю под гостиницу и торговый центр

Стартовые цены на земельные участки во Львове – от 3 млн до 7 млн гривен.

В Дублянах и Малых Подлесках Львовской области продадут земельные участки под ТЦ, гостиницу и офис. Аукцион пройдет в сентябре этого года. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Офиса агломерации и развития общин.

В Малых Подлесках (15 км до Львова) по улице Южной продают четыре участка: все земли смежные и расположены в одном квартале вблизи международной трассы - в направлениях Киевской и Луцкой трассы.

Эти участки будут продавать под отель, заведение питания и офис. Цены будут стартовать от 3 млн гривен до более чем 7 млн гривен.

Еще один участок будут продавать в Дублянах (10 км от Львова) по улице Солнечной - для строительства и обслуживания заведения торговли с открытой парковкой.

Площадь участка – 0,1256 га, месторасположение – вблизи логистического центра PERETYN. Стартовая цена лота – 1 984 480 гривен.

Ранее на этой улице управление земельных ресурсов ЛГС продало два лота под бизнес. Там начались первые подготовительные работы. Известно, что на одном из участков планируется открыть отделение "Новой почты".

На прошлой неделе во Львовской области в Городке продали участок за почти 17 млн грн для строительства ТРЦ с кинотеатром, игровой площадкой и паркингом. Торговый центр должны построить в течение следующих трех лет

Ранее Delo.ua писало о том, что в Украине дорожают "промышленные" земельные участки. Главный спрос сосредоточен на западе страны – от Винницы и до Закарпатья. А самым большим магнитом является Львовская область, стоимость участков здесь соответствующая.

Также сообщалось, что в 80-тысячном Мукачево в скором времени появится аж три торговых парка.