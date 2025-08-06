Біля міжнародної траси на Львівщині продають землю під готель та торговельний центр

Стартові ціни на земельні ділянки під Львовом - від 3 млн до 7 млн гривень.

У Дублянах та Малих Підлісках Львівської області продадуть земельні ділянки під ТЦ, готель та офіс. Аукціон відбудеться у вересні цього року. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Офісу агломерації та розвитку громад.

У Малих Підлісках (15 км до Львова) на вулиці Південній продають чотири ділянки: усі землі суміжні та розташовані в одному кварталі, що поблизу міжнародної траси - у напрямках Київської та Луцької траси.

Ці ділянки продаватимуть під готель, заклад харчування та офіс. Ціни стартуватимуть від 3 006 855 гривень до понад 7 млн гривень.

Ще одну ділянку продаватимуть у Дублянах (10 км від Львова) на вулиці Сонячній - для будівництва та обслуговування закладу торгівлі з відкритою автостоянкою.

Площа ділянки - 0,1256 га, місце розташування - неподалік логістичного центру PERETYN. Стартова ціна лоту - 1 984 480 гривень.

Раніше на цій вулиці управління земельних ресурсів ЛМР продало два лоти під бізнес. Там вже розпочалися перші підготовчі роботи. Відомо, що на одній із ділянок планують відкрити відділення "Нової пошти".

Минулого тижня на Львівщині у Городку продали ділянку за майже 17 млн грн для будівництва ТРЦ з кінотеатром, ігровим майданчиком та паркінгом. Торговельний центр мають звести протягом наступних трьох років

Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні дорожчають "промислові" земельні ділянки. Головний попит зосереджений на заході країни - від Вінниці і до Закарпаття. А найбільшим магнітом є Львівщина, тож і вартість ділянок тут відповідна.

Також повідомлялось, що у 80-тисячному Мукачево незабаром з'явиться аж три торговельні парки.